Vẽ lại những điều có thể biến mất

TPO - Họa sĩ vẽ một góc vườn ở Bắc Sơn vì lo cảnh vật ấy có thể biến mất khi du lịch cộng đồng phát triển. Từ những góc vườn, bến sông đến những tác phẩm nhỏ xinh, triển lãm “Miền xa - miền gần” cho thấy cách các nghệ sĩ lưu giữ những hình ảnh bình dị của đời sống.

Trong chuyến sáng tác ở Bắc Sơn (Lạng Sơn), họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn chú ý đến một góc vườn của gia đình làm homestay. Khu vườn được chăm chút để đón du khách, riêng góc nhỏ ấy vẫn mang vẻ bị bỏ quên. Ông chọn vẽ lại vì nghĩ rằng khi du lịch tiếp tục phát triển, có thể khung cảnh này không còn nữa.

Tác phẩm có tên Góc vườn. Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn nói ông muốn ghi lại cảnh vật trước khi nó thay đổi. Không phải một thắng cảnh nổi tiếng, điều khiến ông lưu tâm lại là góc nhỏ ít ai để ý trong khu vườn ấy.

Góc vườn nằm trong số hơn 70 tác phẩm của 12 nghệ sĩ thuộc nhóm Họa sĩ Mười Bốn được giới thiệu tại triển lãm Miền xa - miền gần, khai mạc ngày 14/11 ở Hà Nội. Phần lớn tranh hình thành từ những chuyến đi thực tế, trong đó có hai đợt lưu trú sáng tác ở Bắc Sơn (21/9-9/10) và Phong Nha, Quảng Trị (12-16/10).

Phong cảnh từ nhiều vùng miền bước vào tranh.

Ở Phong Nha, họa sĩ Phạm Thái có ba bức tranh ghi lại cảnh vật vào những thời điểm khác nhau, từ buổi sớm trên cánh đồng đến lúc hoàng hôn. Với tác phẩm Sông Son, tác giả chú ý đến sự đan xen giữa mặt nước êm đềm và nhịp thuyền chở khách du lịch vào hang động. Cũng vẽ Phong Nha, Nguyễn Hồng Tuấn lại bị thu hút bởi những đỉnh núi đá vươn cao, khác với dáng núi trùng điệp thường thấy ở miền Bắc.

Nguyễn Ngọc Cương chọn cảnh bầu trời đêm xanh thẫm điểm những đốm đom đóm vàng trong bức Những đêm không trở lại. Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa lại chú ý tới nắng, gió và sương trên lá vào buổi sớm. Chị kể lớn lên ở thành phố nên mỗi lần đến nơi vắng người, chị đặc biệt thích cái yên ắng của cảnh quê.

Tác phẩm xinh xắn được làm từ giấy báo, thép, giấy ăn trộn hồ.

Không chỉ có tranh phong cảnh, nhóm họa sĩ góp nhiều tác phẩm mỹ thuật đa dạng. Phùng Thanh Hồng đem tới triển lãm những con chim nhỏ làm từ giấy báo, thép, có tác phẩm sử dụng giấy ăn trộn hồ. Ý tưởng bắt đầu từ một lần chị thấy con chim sâu đậu trên cây cạnh quán, tối hôm ấy, chị về làm ngay. Những vật liệu thông thường trở thành một cách ghi lại khoảnh khắc bắt gặp trong ngày.

Không gian trưng bày còn được bài trí với khung cảnh có đá, cây, bụi lau và âm thanh chim hót, tiếng nước chảy. Ngay ngày khai mạc, các họa sĩ và sinh viên mỹ thuật tham gia vẽ trực tiếp với tiểu cảnh thiên nhiên và người mẫu trong trang phục dân tộc.

Người xem có dịp quan sát một bức ký họa hình thành tại chỗ, thay vì chỉ nhìn tranh đã hoàn thiện.

Hoạt động tương tác ngay trong triển lãm thu hút khách tham quan.

Triển lãm “Miền xa - miền gần” do nhóm Họa sĩ Mười Bốn và Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 5/12 tại Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, Hà Nội.

Nguyễn Hồng Tuấn góp tám tác phẩm, gồm năm tranh sơn dầu và ba tranh phấn pastel. Bức Về bến của ông được Quỹ HKH Fund sưu tập trước ngày khai mạc.

Toàn bộ tiền bán tranh được ông trao cho Câu lạc bộ nhân đạo Sala - đơn vị hỗ trợ khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm họa sĩ Mười Bốn gồm các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, theo đuổi những phong cách sáng tác đa dạng như Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.