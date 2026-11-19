Tiếng hô đặc biệt chào đón ông Trump ở sân bay Thâm Quyến

TPO - Hàng ngũ thanh niên mặc áo màu sắc tươi sáng, cầm quả bông, vẫy quốc kỳ và đồng thanh hô vang lời chào mừng trở thành hình ảnh gây chú ý trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến chiều 18/11.

Đội thanh niên chào mừng nổi bật tại lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc dự APEC 2026. Nguồn: Zaobao.

Chiều 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp có mặt tại chân cầu thang chuyên cơ Không lực Một tiếp đón người đồng cấp.

Theo South China Morning Post, việc nhà lãnh đạo Trung Quốc trực tiếp ra sân bay đón một nguyên thủ nước ngoài được xem là sự kiện hiếm gặp. Tiền lệ gần nhất được ghi nhận là vào năm 1959, khi Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân ra sân bay đón lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Bên cạnh cử chỉ ngoại giao cấp cao, hình ảnh thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế là hàng ngũ người chào đón đứng dọc hai bên thảm đỏ.

Những người tham gia mặc trang phục đồng bộ với các gam màu tươi sáng như hồng, xanh nhạt và trắng. Họ cầm quả bông nhiều màu sắc, vẫy quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ, đồng thanh hô vang lời chào đón bằng tiếng Trung, tạm dịch là "Nhiệt liệt chào mừng". Hình ảnh tạo nên không khí sôi động, khác biệt với vẻ trang nghiêm thường thấy trong các nghi thức đón nguyên thủ quốc gia.

Đây là đội hình thanh niên được bố trí tham gia hoạt động chào đón, theo cách gọi trong các bản tin chính thức của Trung Quốc. Việc sử dụng màu sắc, động tác đồng bộ và lời hô tập thể giúp tạo bầu không khí thân thiện, gần gũi hơn cho sự kiện ngoại giao vốn có tính chất trang trọng.

Theo Tân Hoa xã và Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lễ đón được tổ chức với nhiều thành phần, kết hợp giữa nghi thức ngoại giao, quân sự và hoạt động chào đón của người dân.

Đầu tiên là nghi thức đón tiếp cấp nguyên thủ. Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay, ôm Tổng thống Trump tại chân cầu thang chuyên cơ. Đội quân danh dự liên quân ba quân chủng Trung Quốc thực hiện nghi thức chào súng. Thiếu nhi tặng hoa cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Tiếp đó, quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ được treo dọc khu vực đón tiếp. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều hai nước, trong khi dàn máy bay chiến đấu bay qua khu vực sân bay để chào mừng. Hai nhà lãnh đạo cùng vẫy tay với đội ngũ thanh niên đứng dọc thảm đỏ.

Đội thanh niên hô to: "Nhiệt liệt chào mừng" khi ông Trump và ông Tập bước đi trên thảm đỏ.

Đây là sự kết hợp giữa những yếu tố quen thuộc trong nghi thức đón nguyên thủ quốc gia và cách tổ chức mang màu sắc trình diễn. Trong đó, đội quân danh dự, quốc ca, quốc kỳ và nghi thức tặng hoa thể hiện sự tôn trọng về mặt ngoại giao. Đội ngũ thanh niên chào đón tạo thêm điểm nhấn.

Ông Tập Cận Bình cũng lý giải một phần ý nghĩa màn đón tiếp đặc biệt này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9, khi Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania trực tiếp ra sân bay đón ông và tổ chức nghi thức chào mừng trọng thể. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc là đất nước coi trọng lễ nghi, có truyền thống đáp lễ.

Ông Donald Trump bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã đích thân ra sân bay đón tiếp, đồng thời cảm ơn Trung Quốc vì sự sắp xếp đặc biệt này.