Khai mạc Tuần lễ văn hóa, Lễ hội Ok Om Bok

TPO - Tối 18/11, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 có chủ đề Vĩnh Long - Văn hóa tỏa sáng cùng sắc màu lễ hội.

Tuần lễ diễn ra từ nay tới ngày 24/11, với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại.

Lễ khai mạc với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết tuần lễ văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt với văn hóa của đồng bào Khmer.

Theo ông Quang, năm nay lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức, gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả nước. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền, giao lưu, lan tỏa và kết nối cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đông đảo đại biểu cùng người dân tham dự lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết trong các di sản văn hóa truyền thống tỉnh Vĩnh Long, lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer - một bộ phận không thể tách rời, làm phong phú thêm diện mạo văn hóa tỉnh, vùng và các dân tộc Việt Nam.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long có 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại. Qua đó mở ra không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, tổ chức các hội chợ, hội thảo, hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian. Du khách và nhân dân có cơ hội được trải nghiệm không gian trải nghiệm sinh động, những sắc màu văn hóa đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - phát biểu tại lễ khai mạc.

Đêm lễ hội Ok Om Bok được tổ chức tại danh thắng quốc gia Ao Bà Om, với các nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer là dấu ấn văn hóa đặc sắc, Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé diễn ra ngày 21-22/11.

Dịp này cũng diễn ra chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam như trình diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng mỗi người dân hãy là chủ thể gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạn, cùng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.