TPO - Chị L. là vợ nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn buồn bã kể: Trước khi xảy ra vụ việc tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà, buổi trưa anh ấy vẫn ăn cơm, dặn dò vợ con để cho mình nghỉ ngơi, sau đó rời khỏi nhà như thường ngày, không có biểu hiện nào bất thường.