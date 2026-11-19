Sáng 19/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
TPO - Sáng 19/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc trên cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng, một nam thanh niên có ý định nhảy cầu. Phát hiện sự việc, một tài xế đã nhanh chóng dừng xe, tiếp cận và phối hợp với những người đi đường để ngăn cản hành động nguy hiểm, kịp thời đưa nam thanh niên đến nơi an toàn.
TPO - Trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Trung Quốc, ngày 18/11, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.
TPO - Cú va chạm giữa hai xe máy tại đoạn cong trên đường Hồ Văn Nhánh (tỉnh Đồng Tháp) khiến một người tử vong tại chỗ, ba người còn lại bị thương nhập viện cấp cứu.
TPO - Ngày 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026.
TPO - Ngày 18/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), xã Thịnh Minh phối hợp với phường Thống Nhất tổ chức lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về nơi an nghỉ mới.
TPO - Dự báo từ đêm nay (19/11), không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc rét thêm, trong khi miền Trung đón mưa lớn diện rộng.
TPO - Chiều 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tổ chức buổi ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì.
TPO - Chị L. là vợ nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn buồn bã kể: Trước khi xảy ra vụ việc tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà, buổi trưa anh ấy vẫn ăn cơm, dặn dò vợ con để cho mình nghỉ ngơi, sau đó rời khỏi nhà như thường ngày, không có biểu hiện nào bất thường.
TPO - Một nhà hàng tiệc cưới tại xã Long Hải, TPHCM đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng bất ngờ bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét.
TPO - Một người đàn ông mất tích sau khi thuyền chở hai người bị chìm giữa hồ thủy điện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng huy động cán bộ, phương tiện chuyên dụng, trong đó có camera dò tìm dưới nước, để rà soát khu vực.
TPO - Không cần đi xa hàng nghìn cây số, người dân Thủ đô sắp được hòa mình vào không gian di sản, thưởng thức đặc sản OCOP và nghe Đờn ca tài tử Nam Bộ tại sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, diễn ra ngay trước thềm nối lại đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau vào giữa tháng 12.
TPO - Lần đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk quyết định chi tiền hỗ trợ viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, với mức 200.000 đồng/người.
TPO - Kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng.
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP Hải Phòng tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đề ra. Trong đó, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực xu hướng phát triển như: bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, logistics...
TPO - Chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo các tập đoàn Mỹ đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.