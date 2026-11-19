TPO - Từ ngày 21-24/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều sự kiện đặc sắc như diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm, trình diễn ánh sáng 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm văn hóa và đại nhạc hội quy mô 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.
TPO - "Con đĩ đánh bồng" là điệu múa cổ của làng Triều Khúc, người múa phải là nam đóng giả nữ. Tồn tại qua hơn 1.000 năm, mới đây di sản này đã thu hút sự tham gia của một số nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Hà Lan, Italy trong sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.
TPO - Họa sĩ vẽ một góc vườn ở Bắc Sơn vì lo cảnh vật ấy có thể biến mất khi du lịch cộng đồng phát triển. Từ những góc vườn, bến sông đến những tác phẩm nhỏ xinh, triển lãm “Miền xa - miền gần” cho thấy cách các nghệ sĩ lưu giữ những hình ảnh bình dị của đời sống.
TPO - Hơn 300 hiện vật khảo cổ cùng tượng thần khỉ Hanuman niên đại thế kỷ XI-XII đang được trưng bày tại Quảng Ngãi, thu hút người dân đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu.
TPO - Sự xuất hiện của đôi rồng khổng lồ mang phong cách thời Lý tại sân khấu Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 đang tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Người trầm trồ trước thiết kế hoành tráng, người lại lo ngại công trình lấn át không gian cảnh quan quen thuộc của Hồ Gươm.
TPO - Hàng ngũ thanh niên mặc áo màu sắc tươi sáng, cầm quả bông, vẫy quốc kỳ và đồng thanh hô vang lời chào mừng trở thành hình ảnh gây chú ý trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Thâm Quyến chiều 18/11.
TPO - Tối 18/11, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.
"Có những ngày anh thấy cuộc đời sao mà ngột ngạt quá..." - Lời ca trong bài hát Bài này chill phết của Đen Vâu đã miêu tả chính xác cảm giác chênh vênh mà tôi mang theo khi bước vào ngưỡng tuổi hai mươi bảy.
TPO - Các phim ngắn, video bạo lực từng giúp nhiều nhân vật được gọi là “giang hồ mạng” thu hút hàng triệu lượt xem. Sau loạt vụ khởi tố người tổ chức, diễn xuất và phát tán nội dung, vụ Hoàng Mèo, Tấn Bo bị bắt tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ khi nhận lời tham gia sản phẩm này.
TPO - Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử, truyền hình, phim trên không gian mạng, thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến, trong đó có Garena, VNG, FPT Play, Shopee, Lazada…
Triển lãm Vietnamese Lacquer Art diễn ra ngày 23-24/11 tại Hà Nội giới thiệu và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sơn mài đặc sắc. Công chúng còn có dịp trải nghiệm kỹ thuật cẩn trứng và mài trên sản phẩm tạo hình.
Có những lần bắt đầu lại không phải để trở thành một người khác, mà để thôi bỏ quên chính mình.
TPO - Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc, ca sĩ Phúc Tiệp - học trò của NSND Quang Thọ - thực hiện live show cá nhân mang tên "The Gentleman" (Quý ông). Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng ca khúc cho giọng ca thính phòng Phúc Tiệp.
TPO - Năm giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng Việt Nam là Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ cùng bước lên sân khấu Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường. Họ đã có chặng đường gắn bó nhiều kỷ niệm từ thời sinh viên.
TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
Gần 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị từ 49 làng Quan họ gốc cùng hội tụ tại Liên hoan lần thứ I, mang đến không gian trình diễn những làn điệu Quan họ cổ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh.
TPO - Đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm nay, du lịch Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng chất lượng tăng trưởng. “Điều chúng ta cần là những sản phẩm có bản sắc, những dịch vụ chuyên nghiệp và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại” - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh - cho hay.