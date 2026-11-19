Phát hiện 2 người Trung Quốc trốn truy nã quốc tế ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ hai người mang quốc tịch Trung Quốc bị truy nã quốc tế khi đang lẩn trốn tại phường Phú Lợi.

Ngày 19/11, Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện, bắt giữ hai người mang quốc tịch Trung Quốc bị truy nã quốc tế khi đang lẩn trốn tại phường Phú Lợi.

Công an phường Phú Lợi phát hiện 2 người Trung Quốc bị truy nã. Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm tra hành chính tại các khu phố, lực lượng An ninh Công an phường Phú Lợi phát hiện hai người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng, công an xác định hai người này là Shao Zhenquan (SN 1968) và Zhang Jinzhu (SN 1984), cùng mang quốc tịch Trung Quốc. Cả hai đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an phường Phú Lợi đã bàn giao hai người này cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình cho người nước ngoài thuê trọ nghiêm túc thực hiện khai báo tạm trú qua hệ thống trực tuyến. Khi phát hiện người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, không rõ nhân thân, lai lịch, người dân cần kịp thời thông báo cho công an địa phương.