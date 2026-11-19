Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

TPO - Với cáo buộc lừa dối khách hàng mua dự án CT6 Kiến Hưng có vi phạm, ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị đề nghị xử phạt 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông Lê Thanh Thản đã nộp tiền cam kết khắc phục

Sáng 19/11, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Toà xử phạt bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án từ 30 - 36 thánh tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng".

Viện Kiểm sát đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi gian dối khi cung cấp cho khách hàng những thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý, quy hoạch và giá trị các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Mặc dù dự án có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng, không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bị cáo vẫn tổ chức kinh doanh, ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền lợi của người mua nhà, khiến nhiều cư dân dù đã thanh toán tiền và sinh sống ổn định tại dự án trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).

Tuy nhiên, khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát ghi nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động khắc phục hậu quả vụ án.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ việc bồi thường, khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Bị cáo tuổi đã cao ngoài 70 nên cần xem xét áp dụng mức phạt nhẹ hơn.



Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh).

Tiền bồi thường được xác định theo giá trị tài sản tại thời điểm tháng 7/2026

Đối với 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) cùng bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18 - 30 tháng tù, đều cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đối với những căn nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả số tiền mua nhà mà các hộ dân đã thanh toán. Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Thản phải cùng Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Tổng số tiền hoàn trả và bồi thường được xác định theo giá trị tài sản do hội đồng định giá đưa ra tại thời điểm tháng 7/2026.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX buộc các bị hại thuộc diện phải di dời bàn giao lại căn hộ cho Công ty Bemes để thực hiện việc khắc phục những sai phạm dự án.

Theo Viện Kiểm sát, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, trong đó có việc xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch.

Cơ quan truy tố xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, qua đó thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Dù các căn hộ đã được bàn giao và người dân sinh sống trong nhiều năm, những sai phạm tại dự án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm khách hàng.

Trả lời xét hỏi trước đó, ông Thản thành khẩn nhận sai phạm, ông cũng nhận trách nhiệm cam kết sẽ bồi thường cho các bị hại.

Theo ông Lê Thanh Thản, doanh nghiệp vẫn còn quỹ đất và đang xây dựng khu đô thị Thanh Hà, nếu được cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thực hiện dự án, doanh nghiệp sẽ thêm nguồn lực tài chính.