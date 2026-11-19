Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027

TPO - Sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tạo nên một dấu mốc quan trọng nữa trên hành trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. (Ảnh: TTXVN)



Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ:

Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC 2026,

Thưa các Nhà Lãnh đạo và quý vị đại biểu,

Tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Tập Cận Bình, tới Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc. Với sự dẫn dắt của Trung Quốc và đóng góp tích cực của các thành viên, Năm APEC 2026 đã đạt những thành tựu quan trọng, tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.

Trong gần bốn thập kỷ phát triển, APEC đã đi qua không ít thăng trầm. Song, chính trước những phép thử cam go nhất - từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998, suy thoái toàn cầu 2008 đến đại dịch COVID-19, APEC lại càng khẳng định mạnh mẽ sức sống và vai trò trụ cột, đưa khu vực vượt qua sóng gió và chuyển hoá thách thức thành động lực liên kết sâu rộng hơn. Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị và con đường mà APEC đã lựa chọn và vững tin rằng, với quyết tâm chính trị, sự chung tay và đồng lòng của 21 nền kinh tế, APEC sẽ không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi thách thức của thời đại mới, tiếp tục dẫn dắt khu vực bước vào một kỷ nguyên bứt phá và thành công rực rỡ hơn nữa. Với tinh thần đó, Việt Nam đề xuất chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Việt Nam đón nhận trọng trách Chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 để vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế. Với quan điểm như vậy, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: (i) Nâng cao năng suất của nền kinh tế, (ii) Thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và (iii) Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu.

Hành trình APEC 2027 sẽ đi qua các miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc - nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tôi trân trọng mời các Nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam, cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời đến khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Thưa Quý vị,

Văn hoá phương Đông từ ngàn xưa luôn tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong triết lý hội tụ. Nếu trong tác phẩm kinh điển Xuân giang hoa nguyệt dạ, nhà thơ Trương Nhược Hư đời Đường, Trung Quốc, phác hoạ bức tranh kỳ vĩ: “Xuân giang triều thuỷ liên hải bình/Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh” (Nước sông xuân hoà cùng biển lớn, trăng sáng dâng cùng thuỷ triều), thì đấng minh quân Lê Thánh Tông của Việt Nam cũng từng tự hào khắc hoạ sự bao la của biển cả: “Nhận nước trăm sông sóng cuộn đầy/Núi bày cờ thế, biếc liền mây”.

Sự vĩ đại của Thái Bình Dương chính là năng lực dung nạp và hoà quyện vạn dòng chảy. Cũng tựa như những dòng sông đổ về Thái Bình Dương, 21 nền kinh tế APEC dù khởi nguồn từ những bối cảnh đa dạng và mang trong mình bản sắc riêng, nhưng tất cả đều hướng về một không gian chung APEC. Giống như nước trăm sông cùng làm nên sự vĩ đại của đại dương, với sự đồng lòng và quyết tâm, chúng ta sẽ cùng xây nên một châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, thịnh vượng và phát triển trường tồn cho tương lai chung.

Chung một đại dương, cùng một tương lai!

Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các Quý vị tại Việt Nam!