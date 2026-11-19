'Vẽ đường cho hươu chạy' để nhận hối lộ, cựu cán bộ thuế bị đề nghị phạt 9 năm tù

TPO - Cựu công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 8-9 năm tù vì nhận hơn 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ, bao che hoạt động của các công ty “ma”. Trong vụ án này, hai bị cáo cầm đầu đường dây bị đề nghị tổng mức án lên đến 21 năm tù.

Ngày 19/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 42 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và nhiều địa phương, đại diện Viện KSND đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong đó, Nguyễn Thành Nghĩa (cựu công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM) bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trịnh Trác Nhiên (người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia) bị đề nghị tổng mức án từ 19-21 năm tù cho 3 tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Trịnh Trắc Nhiên tại phiên tòa.

Đối với Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh tự do), Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4-4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

39 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ phạt tiền 300 triệu đồng, phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù, tùy theo vai trò và mức độ phạm tội.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế. Trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ, lời khai tại phiên tòa và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét các mức án tương ứng với vai trò của từng bị cáo.

Lập 108 công ty ma, bán hơn 56.000 hóa đơn khống

Theo Viện Kiểm sát, vụ án gồm hai đường dây mua bán hóa đơn khống do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu. Hai nhóm đã sử dụng 108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế để xuất bán 56.690 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc chỉ đạo thành lập 51 công ty “ma”, sử dụng các pháp nhân này xuất bán hơn 47.000 hóa đơn khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Nhiên bị xác định thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn.

Ngoài hành vi mua bán hóa đơn, Nhiên còn bị cáo buộc trốn thuế hơn 6 tỷ đồng thông qua việc không kê khai doanh thu kinh doanh mủ cao su nhập khẩu, đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế.

Bị cáo Đào Minh Thọ tại phiên tòa.

Đối với Đào Minh Thọ, từ năm 2020 đến 2023, bị cáo sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để thành lập, điều hành 57 công ty “ma”, mua phôi hóa đơn, phần mềm xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số để phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Cựu cán bộ thuế nhận hơn 3,8 tỷ đồng để bao che

Đối với Nguyễn Thành Nghĩa, đại diện Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2020 đến 2023, Trịnh Trác Nhiên nhiều lần đưa tiền cho bị cáo này, tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng, nhằm được hỗ trợ, bao che hoạt động của các công ty “ma”.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên tòa.

Cụ thể, Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma” trên địa bàn quận 3 cũ để đưa các doanh nghiệp này vào phạm vi quản lý thuế của mình. Trong quá trình hoạt động, Nghĩa không kiểm tra, không yêu cầu các công ty giải trình về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Nghĩa còn hướng dẫn các công ty chỉ xuất hóa đơn trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động nhằm tránh bị phát hiện trên hệ thống quản lý của ngành thuế.

Đổi lại những sự hỗ trợ này, Nghĩa đã nhận tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng từ Nhiên. Hành vi của bị cáo Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.