Truy xét nhóm thanh niên dàn hàng, phóng nhanh trên đại lộ lúc nửa đêm

TPO - Từ clip ghi cảnh khoảng 10 thanh niên chạy xe dàn hàng ngang trên đại lộ lúc 2 giờ sáng, Công an phường Dĩ An ( TPHCM) đã mời 5 người làm việc, tạm giữ 3 xe máy.

Ngày 19/11, Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết đang tiếp tục xác minh, truy xét nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô chạy thành hàng ngang, phóng nhanh trên Đại lộ Độc lập, thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần.

Công an mời 5 thanh niên làm việc sau clip nghi đua xe trái phép.

Trước đó, ngày 18/11, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn video đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh khoảng 10 thanh niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy hàng ngang, phóng nhanh trên Đại lộ Độc lập. Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 2 giờ cùng ngày.

Ngay sau đó, Công an phường Dĩ An khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, xác định địa điểm xảy ra vụ việc và truy tìm những người liên quan.

Đến 16 giờ ngày 18/11, công an đã truy tìm, mời làm việc 5 thanh niên gồm: Đ.T.A (SN 2004), L.V.L (SN 2007), N.P.G.B (SN 2008), N.H.T.T (SN 2007) và V.C.D (SN 2005).

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 3 xe mô tô liên quan, trong đó có một xe chưa rõ biển số.

Hiện Công an phường Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan, đồng thời truy tìm các thanh niên còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tụ tập, tổ chức hoặc tham gia đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tránh để các em bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.