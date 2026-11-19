Thủ khoa kỳ thi năng lực Hàn Quốc đột ngột tử vong giữa nghi vấn gian lận

TPO - Thanh niên đạt điểm thủ khoa kỳ thi luật ở Hàn Quốc vừa được phát hiện tử vong, trong bối cảnh đang là tâm điểm của những cáo buộc gian lận thi bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ảnh của Lee Jin-woo từ tài khoản mạng xã hội

Lee Jin-woo, sinh viên ngành Nha khoa tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU), mất tích từ tối 18/11. Trước đó, Lee nói với các phóng viên rằng sẽ bác bỏ cáo buộc gian lận, bằng cách công khai chứng minh năng lực của mình thông qua việc giải các câu hỏi của kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) trong một buổi phát trực tiếp vào ngày 19/11.

Ngay sau đó, Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim vào khoảng 13h12, tại nhà nghỉ gần ga Cheonho, phía đông thủ đô Seoul. Bức thư được cho là do anh viết được tìm thấy tại hiện trường. Theo thông tin được công bố, nội dung thư chỉ có thông điệp ngắn, nói rằng anh đã “kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Lee, 32 tuổi, từng được cả nước chú ý sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Đánh giá năng lực đủ điều kiện học luật (LEET). Kết quả kỳ thi này được sử dụng để tuyển sinh vào các trường luật tại Hàn Quốc.

Anh cũng chỉ trả lời sai 1 câu trong kỳ thi CSAT năm ngoái, nhờ đó trúng tuyển vào chương trình đào tạo nha khoa của Đại học Quốc gia Seoul. Theo lời kể của Lee, anh từng có kết quả khá kém trong những lần dự thi CSAT trước đó.

Lee cho biết sự tiến bộ vượt bậc của mình bắt nguồn từ chuyến đi bộ kéo dài 3 tuần xuyên Hàn Quốc, sau khi công việc kinh doanh thất bại. Anh kể rằng mình đã đánh mất điện thoại thông minh trong chuyến đi và nhận thấy khả năng nhận thức có sự thay đổi khi đi bộ hàng chục kilomet mỗi ngày mà không bị các thiết bị kỹ thuật số làm xao nhãng.

Sau đó, anh trúng tuyển vào khoa Khoa học Chính trị và Quan hệ quốc tế của Đại học Hàn Quốc, trước khi vào học chương trình nha khoa tại Đại học Quốc gia Seoul trong năm nay, nhờ thành tích gần như tuyệt đối trong kỳ thi CSAT năm ngoái.

Sau đó, Lee xuất bản cuốn sách mang tên Brain Accel, nhanh chóng trở thành sách bán chạy. Trong sách, anh trình bày những điều mà mình cho là bí quyết giúp cải thiện thành tích thi cử.

Nghi vấn gia tăng sau khi thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thừa nhận đã sử dụng AI để gian lận. Sự việc khiến dư luận một lần nữa chú ý đến quá trình tiến bộ đột ngột của Lee, từ một học sinh có thành tích yếu kém trở thành người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET.

Lee phủ nhận hành vi gian lận và tuyên bố sẽ chứng minh năng lực bằng cách giải phần thi tiếng Hàn trong kỳ thi CSAT năm nay thông qua một buổi phát trực tiếp.

Tuy nhiên, anh đã không xuất hiện tại trường quay ở Seoul như đã hẹn, buộc ban tổ chức phải hủy sự kiện. Ban tổ chức cho biết điện thoại của Lee đã bị tắt từ hôm 18/11.

Sau khi nhận được tin báo bày tỏ lo ngại về sự an toàn của Lee, cảnh sát đã đến nhà anh tại quận Gwanak, Seoul, nhưng anh không có mặt ở đó. Sau đó, lực lượng chức năng lần theo dấu vết di chuyển của Lee đến quận Gwangjin và tiến hành tìm kiếm tại các khu vực khác để xác định vị trí của anh.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra những cáo buộc gian lận liên quan đến Lee. Ngày 18/11, Sở Giáo dục Seoul cho biết, theo yêu cầu của cảnh sát, cơ quan này đã chỉ đạo Trường Trung học Younghoon, nơi Lee dự thi CSAT năm học 2026, bảo quản đề thi và phiếu trả lời của anh.

Tuy nhiên, sau khi Lee qua đời, vụ việc dự kiến sẽ được khép lại mà không tiến hành truy tố.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI trong kỳ thi CSAT và các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia ngày càng gia tăng. Điều này làm dấy lên khả năng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra trên diện rộng hơn đối với những cáo buộc tương tự.

Ngày 18/11, Thủ tướng Han Seong-sook chỉ đạo Bộ Giáo dục bảo quản toàn bộ đề thi CSAT của năm ngoái cho đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận được tiến hành một cách toàn diện.