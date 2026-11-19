Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong hộp quảng cáo ở Nha Trang

TPO - Thi thể người đàn ông trong tình trạng phân hủy mạnh được phát hiện bên trong hộp quảng cáo tại khu vực công viên bờ biển, gần Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 19/11, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong hộp quảng cáo tại khu vực công viên bờ biển, đoạn gần Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang).



Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi đi ngang khu vực trên thì ngửi thấy mùi hôi thối bất thường nên kiểm tra.

Khi nhìn vào bên trong, người này phát hiện thi thể người đang phân hủy và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp xử lý.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh B.Đ.T. (sinh năm 1992, thường ở trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, anh T. có tiền sử bệnh tâm thần và sống lang thang tại khu vực Nha Trang.