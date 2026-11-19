Phạt 19,5 triệu đồng nhóm người nước ngoài đánh võng trên phố

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Cửa Đại (Đà Nẵng), 3 người nước ngoài vừa bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 19,5 triệu đồng. Hai phương tiện vi phạm bị tạm giữ.

Nhóm người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường ở Đà Nẵng. Nguồn MXH

Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử phạt 3 người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau khi đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/11, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về đoạn video đăng trên Facebook Đà Nẵng 24h phản ánh một nhóm người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Cửa Đại (phường Hội An Đông), Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị xác minh, xử lý.

Đến 11h cùng ngày, Trạm CSGT Thăng Bình đã mời 3 người nước ngoài liên quan đến làm việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/11.

CSGT Đà Nẵng lập biên bản xử phạt nhóm người nước ngoài vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, L.K.J.H. (SN 2007) bị xử phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện do điều khiển xe máy mang BKS 92BA-093.xx với các lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm.

Tương tự, R.A.R. (SN 2007) cũng bị xử phạt 9,5 triệu đồng, tạm giữ xe máy mang BKS 43AB-936.xx do có cùng các hành vi vi phạm.

Trong khi đó, L.M.S. (SN 1985) bị phạt 500.000 đồng vì điều khiển xe máy mang BKS 43AB-417.xx nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp là 19,5 triệu đồng.