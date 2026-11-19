Sáng 19/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tổng kết chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh năm 2026. Tại sự kiện, Báo Tiền Phong vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen, nhờ thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, góp phần thực hiện thành công chiến dịch.
Theo Sở Y tế Vĩnh Long, đến nay, tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3,37 triệu người dân địa phương, đạt 99,9% dân số toàn tỉnh, hầu hết các xã đặt tỷ lệ khám 100% dân số. Tất cả hồ sơ khám được số hóa, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.
Qua khám sức khỏe toàn dân, các bệnh phổ biến nhất được ghi nhận gồm tim mạch - chuyển hóa (chiếm hơn 30%), cơ xương khớp, bệnh mắt, gan - mật, rối loạn tâm thần. Đợt này cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị tăng huyết áp, đái tháo đường, suy dinh dưỡng trẻ em…
Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như đồng bộ hóa dữ liệu, nhân lực và trang thiết bị y tế tuyến cơ sở còn hạn chế.
Bà Giàu lưu ý, sau chiến dịch, các đơn vị liên quan chuyển kết quả khám thành hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, trở thành hoạt động thường niên. Người có nguy cơ hoặc phát hiện bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch phải được tư vấn, phân tầng nguy cơ, chuyển tuyến hoặc quản lý, điều trị kịp thời.
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện, làm sạch dữ liệu sức khỏe của người dân, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Đưa Sổ sức khỏe điện tử trở thành công cụ thiết thực khi người dân đi khám, chữa bệnh, đưa khám sức khỏe định kỳ thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình, thay vì chỉ đi khám khi có bệnh.
Tại hội nghị, tỉnh Vĩnh Long khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh. Báo Tiền Phong vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen, nhờ thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, góp phần thực hiện thành công chiến dịch.