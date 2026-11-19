Khám sức khỏe toàn dân: Kết thúc chiến dịch không phải kết thúc nhiệm vụ

TPO - Dù đạt những kết quả nổi bật trong công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, không xem việc kết thúc chiến dịch là kết thúc nhiệm vụ. Sau hoạt động, phải chuyển kết quả khám thành hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, hoạt động thường niên.

Sáng 19/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tổng kết chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh năm 2026. Tại sự kiện, Báo Tiền Phong vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen, nhờ thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, góp phần thực hiện thành công chiến dịch.

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, đến nay, tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3,37 triệu người dân địa phương, đạt 99,9% dân số toàn tỉnh, hầu hết các xã đặt tỷ lệ khám 100% dân số. Tất cả hồ sơ khám được số hóa, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.

Qua khám sức khỏe toàn dân, Vĩnh Long ghi nhận các bệnh phổ biến nhất gồm tim mạch - chuyển hóa, xương khớp, bệnh mắt, gan - mật, rối loạn tâm thần.

Qua khám sức khỏe toàn dân, các bệnh phổ biến nhất được ghi nhận gồm tim mạch - chuyển hóa (chiếm hơn 30%), cơ xương khớp, bệnh mắt, gan - mật, rối loạn tâm thần. Đợt này cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị tăng huyết áp, đái tháo đường, suy dinh dưỡng trẻ em…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như đồng bộ hóa dữ liệu, nhân lực và trang thiết bị y tế tuyến cơ sở còn hạn chế.

Bà Giàu lưu ý, sau chiến dịch, các đơn vị liên quan chuyển kết quả khám thành hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, trở thành hoạt động thường niên. Người có nguy cơ hoặc phát hiện bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch phải được tư vấn, phân tầng nguy cơ, chuyển tuyến hoặc quản lý, điều trị kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chiến dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện, làm sạch dữ liệu sức khỏe của người dân, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Đưa Sổ sức khỏe điện tử trở thành công cụ thiết thực khi người dân đi khám, chữa bệnh, đưa khám sức khỏe định kỳ thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình, thay vì chỉ đi khám khi có bệnh.