Lãnh đạo Trung - Nga - Mỹ thống nhất những vấn đề gì tại Thâm Quyến?

TPO - Bản tường thuật về cuộc gặp ba bên do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV công bố cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, bao gồm các dòng chảy năng lượng toàn cầu, vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân và hệ thống pháp luật quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ba bên chiều 19/11 ở Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, theo CCTV, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc “tôn trọng quyền miễn trừ dành cho các quan chức nhà nước, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các thể chế tương tự không được lạm dụng thẩm quyền của mình”.

Bản tường thuật cũng đề cập đến việc các nhà lãnh đạo thảo luận về “cải cách Liên Hợp Quốc” trên cương vị là các quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Một nội dung quan trọng khác của cuộc gặp là các dòng chảy năng lượng toàn cầu. CCTV cho biết “ba quốc gia dự định tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế vì lợi ích của các quốc gia trên thế giới” - một động thái có thể mang lại lợi thế cho ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Bản tường thuật không đề cập cụ thể đến cuộc xung đột tại Iran, nhưng ngụ ý rằng vấn đề này đã được nhắc đến trong cuộc thảo luận về “tầm quan trọng của các dòng chảy năng lượng ổn định”.

Cuối cùng, đài CCTV cho biết các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định rằng “một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không có người thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra”. Trung Quốc, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại về việc “giảm thiểu các rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, bản tường thuật của đài CCTV không đề cập đến một số chủ đề được mong đợi như cuộc xung đột Ukraine, trí tuệ nhân tạo hay bê bối liên quan đến tập đoàn chip Nvidia.

Toàn văn Tuyên bố chung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ tại Thâm Quyến vào ngày 19/11.

Các lãnh đạo Nga và Mỹ gửi cảm ơn tới Trung Quốc vì đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên mang tính lịch sử này. Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

1. Với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên Hợp Quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu, đồng thời phù hợp với sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Ba quốc gia dự định tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Các bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.

3. Ba nguyên thủ quốc gia nhất trí rằng nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và sự tôn trọng quyền miễn trừ đối với các quan chức nhà nước là những yếu tố quan trọng; đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan tương tự khác không được phép lạm dụng thẩm quyền của mình.

4. Ba nguyên thủ quốc gia tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không có người chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Ba quốc gia sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu các rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.