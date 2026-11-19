TPO - Cuộc hội đàm ba bên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 19/11 kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Trong đó, các nhà lãnh đạo thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm cả việc giải trừ vũ khí hạt nhân.
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định” với Trung Quốc, sau hai lần tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.
TPO - Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba nhằm vào cầu Crimea trong vòng một tuần, buộc Nga phải tạm dừng hoạt động đường sắt qua cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Vladimir Putin dự kiến tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Thanh niên đạt điểm thủ khoa kỳ thi luật ở Hàn Quốc vừa được phát hiện tử vong, trong bối cảnh đang là tâm điểm của những cáo buộc gian lận thi bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
TPO - Chiều 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm ba bên mang tính lịch sử tại Biệt thự Kylin (Thâm Quyến, Trung Quốc). Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump đã có các cuộc gặp song phương riêng biệt với lãnh đạo Nga và Trung Quốc.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến - nơi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự hội nghị cấp cao APEC thường niên.
TPO - Tại hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác mở, thúc đẩy hội nhập kinh tế và giảm rào cản thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cao tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, nhưng cảnh báo cần kiểm soát rủi ro. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mátxcơva là đối tác tin cậy của các nước trong khu vực.
TPO - Các nhà lãnh đạo APEC được tặng chiếc khăn quàng mang phong cách Trung Hoa để quàng khi chụp ảnh chụp chung tại hội nghị cấp cao sáng nay (19/11).
TPO - Tỷ phú Elon Musk cho biết ông cảm thấy "khá ngớ ngẩn" vì số tiền đã chi cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay, sau khi đảng Cộng hòa phải hứng chịu những thất bại nặng nề.
TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm nay (19/11) có thể đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thế giới, hoặc chỉ là sự kiện chụp ảnh ngoại giao nhanh chóng bị lãng quên.
TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc) không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự hiện diện của ba nhà lãnh đạo quyền lực. Đằng sau những cái bắt tay ngoại giao là ba chương trình nghị sự khác nhau, phản ánh những tính toán chiến lược và cả những mâu thuẫn khó hóa giải. Liệu cuộc đối thoại có thể mở đường cho một cơ chế hợp tác thực chất, hay chỉ là khoảng lặng tạm thời giữa những cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt?
TPO - Quân đội Mỹ hiện còn duy trì hai tàu sân bay để hỗ trợ các hoạt động trong cuộc xung đột với Iran, sau khi tàu USS George Washington rút khỏi khu vực Trung Đông.
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu một cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang hết sức căng thẳng do cuộc xung đột tại Ukraine và vụ bắt giữ nhà báo Nhật Bản gần đây.
TPO - Tàu thăm dò Voyager 1 của NASA được cho là vừa đạt tới cột mốc khoảng cách chưa từng có trong lịch sử các tàu vũ trụ xuất phát từ Trái đất. Theo tính toán của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, con tàu đang di chuyển xuyên qua vùng không gian liên sao gần như trống rỗng.
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên kể từ mùa thu năm ngoái, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng kéo dài.
TPO - Tối 18/11, các lãnh đạo thế giới tại hội nghị cấp cao APEC đã tham dự một bữa tiệc sang trọng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì.
TPO - Các tiêm kích J-10 thuộc đội bay biểu diễn Bát Nhất của Không quân Trung Quốc đồng loạt bay qua, xả khói màu trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến, tạo điểm nhấn trong nghi thức ngoại giao đặc biệt với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.