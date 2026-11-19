TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc) không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự hiện diện của ba nhà lãnh đạo quyền lực. Đằng sau những cái bắt tay ngoại giao là ba chương trình nghị sự khác nhau, phản ánh những tính toán chiến lược và cả những mâu thuẫn khó hóa giải. Liệu cuộc đối thoại có thể mở đường cho một cơ chế hợp tác thực chất, hay chỉ là khoảng lặng tạm thời giữa những cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt?