Vụ 22 học sinh nôn ói, nhập viện: Đình chỉ tiệm tạp hóa ngoài trường

TPO - Sau vụ 22 học sinh nhập viện nghi ngộ độc khi uống nước mua bên ngoài trường học, chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ hoạt động tiệm tạp hóa liên quan để kiểm tra, lấy mẫu đồ uống kiểm nghiệm.

Ngày 19/11, lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, địa phương đã thành lập tổ công tác xác minh vụ việc 22 học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An, có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi uống nước mua từ bên ngoài.

Qua xác minh ban đầu, tổ công tác xác định cửa hàng tạp hóa ngoài cổng trường đã bán cho nhóm học sinh một số loại nước ngọt đóng chai và nước trà tự pha chế. Chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này để phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ.

Tổ công tác cũng lấy mẫu các loại nước uống liên quan gửi Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân khiến các học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Trường THCS Chu Văn An nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như đã đưa tin, vào sáng 18/11, một số học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An mua nước uống từ bên ngoài, mang vào lớp và cất trong ba lô. Sau khi uống, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm.

Phát hiện sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa các em xuống phòng y tế kiểm tra, sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám, điều trị.

Một số trường hợp có biểu hiện nặng được nhân viên y tế xử trí cấp cứu, truyền dịch và theo dõi sát. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe toàn bộ 22 học sinh đã ổn định, được xuất viện về nhà.