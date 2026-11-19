Viện kiểm sát: Không làm đúng cam kết, ông Lê Thanh Thản phải bồi thường căn hộ theo giá thị trường

TPO - Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, việc ông Lê Thanh Thản và doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng không giao được tài sản đúng cam kết nên phải bồi thường theo giá trị căn hộ hợp pháp tương đương trên thị trường.

Hành vi lừa dối khách hàng hoàn thành tại thời điểm quảng cáo gian dối

Chiều 19/11, đại diện Viện kiểm sát đối đáp lại ý kiến bào chữa của luật sư, bị cáo và bị hại trong vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, do doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Theo Viện kiểm sát, kết quả điều tra xác định dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, ông Thản vẫn chỉ đạo quảng cáo, đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án.

Việc quảng cáo dự án đã được phê duyệt quy hoạch khiến khách hàng tin tưởng, dẫn đến 519 người mua 519 căn hộ xây dựng trái phép mà không biết những căn hộ này không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi “lừa dối khách hàng” của ông Lê Thanh Thản đã hoàn thành tại thời điểm quảng cáo gian dối về tính pháp lý dự án, ký hợp đồng mua bán và nhận tiền của 519 khách hàng.

Liên quan đến số tiền thu lợi bất chính, các luật sư đề nghị xem xét khấu trừ chi phí đầu tư xây dựng công trình, bởi nếu không tính những khoản này sẽ gây thiệt thòi cho bị cáo. Đối đáp lại, Viện kiểm sát cho biết, kết quả điều tra chỉ có đủ căn cứ xác định khoản thuế giá trị gia tăng đã nộp khi bán nhà được đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính. Nội dung này đã được thể hiện trong cáo trạng.

Đối với hơn 67 tỷ đồng Công ty Bemes nộp vào Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông cũ, được kê khai là tiền sử dụng đất tại dự án CT6 Kiến Hưng, Viện Kiểm sát cho rằng theo kết luận giám định của cơ quan thuế, chưa có cơ sở xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo quy định pháp luật. Vì vậy, khoản tiền này không có căn cứ để đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính.

Tương tự, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% đã nộp cũng không đủ cơ sở để khấu trừ.

Đối với chi phí đầu tư xây dựng dự án, Viện Kiểm sát lập luận do ông Thản chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch nên những khoản chi này không được coi là chi phí hợp pháp để đối trừ.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm xác định số tiền thu lợi bất chính của ông Lê Thanh Thản là hơn 531 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản và đồng phạm.

Hội đồng định giá đã thực hiện đúng quy định pháp luật

Liên quan đến việc áp dụng mức định giá các căn hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu bị cho rằng gây bất lợi cho bị hại, Viện kiểm sát khẳng định Hội đồng định giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và kết luận định giá tài sản đều có căn cứ.

Theo Viện kiểm sát, 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản và doanh nghiệp chủ đầu tư. Khi ký hợp đồng mua bán và thu đủ tiền, chủ đầu tư đã quảng cáo, cam kết dự án được xây dựng đúng quy hoạch, hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.

Giá bán căn hộ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và việc hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra mua căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Viện kiểm sát nhấn mạnh việc chủ đầu tư không giao được tài sản đúng cam kết khiến một số người dân phải di dời khỏi căn hộ của mình, là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường. Do đó, chủ đầu tư phải bồi thường theo giá trị căn hộ hợp pháp (có sổ đỏ) tương đương trên thị trường.