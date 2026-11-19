Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Bác Hồ tại Côn Minh

TPO - Chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, qua những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận, tái hiện thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đây.

Cùng với các hiện vật về cuộc sống đời thường của Người, tại khu di tích lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc; hình ảnh, tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng và các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc...

Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh là căn nhà số 89-91, phố Nam Hoa Sơn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khu di tích có vị trí đặc biệt và nổi bật, thuộc phạm vi khu vực bảo tồn của khu phố thương mại văn hóa lịch sử lâu đời của thành phố Côn Minh.

Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh hiện đang được Cục Văn hóa du lịch quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh quản lý, vận hành. Năm 2019, Khu nhà được công nhận là khu bảo tồn di tích cấp tỉnh. Năm 2022, Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Vân Nam tiến hành trùng tu và mở cửa Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Ngày 25/3/2023, Khu nhà chính thức mở cửa miễn phí cho công chúng.

Kể từ khi mở cửa đến nay, có hàng vạn lượt khách đến tham quan và nhiều đoàn lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Việt Nam đã đến thăm và dâng hoa tại Khu di tích.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký sổ lưu bút tại đây.