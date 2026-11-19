VietBank được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026

Vietbank tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – khối Doanh nghiệp vừa, đồng thời nằm trong Top 5 Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất cùng quy mô. Kết quả được xác định trên cơ sở khảo sát, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên Vietnam Best Places to Work Leaders Summit 2026. Với chủ đề “Human-AI Vantage – Lợi thế cộng hưởng”, hội nghị quy tụ hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc nhân sự và chuyên gia.

Bà Trần Thị Ngọc Lý – Phó Tổng Giám đốc Vietbank nhận danh hiệu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng do Anphabe thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Chương trình khảo sát được triển khai từ năm 2013 và bước sang lần tổ chức thứ 13 vào năm 2026. Kết quả xếp hạng dựa trên chỉ số sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (EBA) kết hợp với dữ liệu đo lường nội bộ, với sự đồng kiểm chứng của Công ty Nghiên cứu thị trường INTAGE Việt Nam.

Đầu tư phát triển đội ngũ, chuẩn bị nguồn lãnh đạo kế cận

Đại diện Vietbank cho biết, Ngân hàng kiên định chiến lược lấy con người làm trung tâm, lấy bốn giá trị Chính trực – Hiệu quả – Am hiểu – Tuân thủ làm nền tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vietbank chú trọng đào tạo chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, bản lĩnh và tận tâm.

Việc xuất hiện trong bảng xếp hạng top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khẳng định uy tín thương hiệu tuyển dụng của Vietbank trên thị trường

Chương trình Vietbank Future Leaders tạo cơ hội để nhân sự trẻ phát huy tiềm năng và chuẩn bị cho các vai trò lãnh đạo trong tương lai. Với chương trình “Lãnh đạo thực thi – Vietbank Action Leader 2026”, các nhân sự tiềm năng được bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng quản lý qua trải nghiệm thực tế, từng bước sẵn sàng đảm nhận những trọng trách mới.

Trong năm 2026, Vietbank tuyển dụng gần 1.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Ngân hàng cũng mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Sài Gòn, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM và Trường Đại học Đà Lạt để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ.

Gắn thu nhập với hiệu quả công việc, chăm lo đời sống nhân viên

Vietbank áp dụng chính sách thu nhập linh hoạt, gắn với kết quả thực hiện chỉ tiêu công việc (KPI) và chất lượng dịch vụ. Trong năm 2026, Ngân hàng thực hiện nâng lương cho đội ngũ quản lý và nhân sự kinh doanh, đồng thời duy trì các chương trình thi đua gắn với những mục tiêu cụ thể như phát triển tài khoản thanh toán, tăng thu phí dịch vụ và thúc đẩy giao dịch ngoại hối.

Bên cạnh chính sách lương, thưởng, Vietbank dành cho cán bộ nhân viên các phúc lợi như ưu đãi lãi suất vay, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Các chương trình Team Building, Ngày hội Gia đình, Ngày hội Sức khỏe, hoạt động nhân dịp 8/3, 20/10, 20/11 và các chương trình thiện nguyện tạo thêm cơ hội để cán bộ nhân viên kết nối với đồng nghiệp, tham gia hoạt động cộng đồng và cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân.

Vietbank thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, tăng cường sự gắn bó trong đội ngũ CBNV

Cùng với ghi nhận về môi trường làm việc, năm 2026, Vietbank có mặt trong FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet công bố. Ngân hàng cũng được trao giải “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2026” tại Vietnam Outstanding Banking Awards (VOBA 2026), do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với IDG Việt Nam tổ chức.