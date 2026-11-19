GPBank làm mới cách tiếp cận thị trường, đưa dịch vụ đến gần khách hàng

Không chỉ làm mới hình ảnh thương hiệu, GPBank đang từng bước thay đổi cách tiếp cận và phục vụ khách hàng, từ các hoạt động kết nối trực tiếp tại nhiều thành phố lớn đến phát triển ngân hàng số, nâng cấp trải nghiệm giao dịch và mở rộng giải pháp tài chính. Những chuyển động này, cùng kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, đang góp phần định hình một diện mạo mới của GPBank trên thị trường.

Khi ngân hàng chủ động bước đến gần khách hàng

Trong xu hướng số hóa dịch vụ tài chính, sự hiện diện của ngân hàng không còn giới hạn ở mạng lưới chi nhánh, mà ngày càng được mở rộng qua nhiều điểm chạm trực tiếp và trực tuyến. Với GPBank, năm 2026 đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận thị trường, chủ động đưa thương hiệu và dịch vụ đến gần khách hàng hơn.

Trong quý II vừa qua, GPBank kết hợp quảng bá hình ảnh mới với tư vấn sản phẩm, hỗ trợ mở tài khoản và trải nghiệm ứng dụng GP.DigiPlus tại các điểm lưu động tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng độ nhận biết thương hiệu mà còn tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, từ đó thúc đẩy kết nối và sử dụng sản phẩm ngân hàng.

Song song với đó, GPBank tiếp tục hiện đại hóa hệ thống điểm giao dịch và phát triển các nền tảng ngân hàng số, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa kênh, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện, linh hoạt hơn. Đây cũng là một phần trong chiến lược định hình diện mạo GPBank mới, không chỉ ở hình ảnh thương hiệu mà còn ở cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng.

GPBank được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025.

Trải nghiệm khách hàng trở thành thước đo của đổi mới

Nếu sự hiện diện giúp ngân hàng được nhận biết, thì chất lượng trải nghiệm là yếu tố quyết định khả năng thu hút và gắn kết khách hàng. Đây cũng là chiến lược trọng tâm của GPBank trong năm 2026 khi liên tục nâng cấp công nghệ, phát triển sản phẩm và đổi mới phương thức phục vụ.

Với khách hàng cá nhân, ứng dụng GPBank (trước đó có tên GP.DigiPlus) tích hợp nhiều tiện ích như mở tài khoản bằng định danh điện tử, chuyển khoản, thanh toán QR, gửi tiền trực tuyến và lựa chọn tài khoản số đẹp, giúp khách hàng chủ động giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Sau 1 năm kể từ thời điểm ra mắt, số lượng người dùng ứng dụng GPBank đã tăng hơn 13 lần, với giá trị giao dịch tăng gần gấp đôi, số lượng giao dịch tăng gần 6 lần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong chiến lược số hóa của ngân hàng.

Trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, GPBank đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Quản lý Giao dịch và Nghiệp vụ tại Quầy (BSP) từ tháng 10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa trải nghiệm khách hàng. BSP giúp số hóa quy trình giao dịch, giảm 60% thao tác thủ công, 77% biểu mẫu giấy tờ và hướng tới nâng cao năng suất lao động tới 50%. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận mức độ hài lòng của khách hàng đạt 4,9/5 điểm. Không chỉ tinh gọn thủ tục, BSP còn giúp chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, tạo nền tảng để GPBank từng bước ứng dụng AI, cá nhân hóa dịch vụ và phát triển mô hình ngân hàng thông minh.

Ở phân khúc doanh nghiệp, GPBank mở rộng khả năng tiếp cận vốn với sản phẩm vay tín chấp 100%, hạn mức lên tới 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và 5 tỷ đồng cho SME, đồng thời linh hoạt xem xét cấp vốn cho doanh nghiệp mới hoạt động từ 1–2 năm nếu đáp ứng điều kiện. Ngân hàng cũng phát triển các giải pháp tài trợ thương mại, bảo lãnh, thanh toán và đưa GPBank Biz vào hoạt động từ tháng 7/2026, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính thuận tiện hơn.

Những cải tiến đồng bộ từ sản phẩm, công nghệ đến quy trình phục vụ cho thấy GPBank đang từng bước chuyển từ cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống sang mô hình lấy trải nghiệm và nhu cầu thực tế của khách hàng làm trung tâm.

Từ mở rộng kết nối đến củng cố nền tảng tăng trưởng

Song song với việc mở rộng hiện diện thương hiệu và nâng cấp trải nghiệm khách hàng, GPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo riêng lẻ, huy động vốn từ khách hàng tăng 44% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng tăng 28%, đạt hơn 64.266 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả này phản ánh sự mở rộng quy mô kinh doanh trong giai đoạn GPBank đồng thời đổi mới sản phẩm, công nghệ và phương thức tiếp cận thị trường. Việc kết hợp giữa tăng cường nhận diện thương hiệu, phát triển nền tảng số và đa dạng hóa giải pháp tài chính đang tạo thêm nền tảng để ngân hàng mở rộng tệp khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quan trọng hơn, quá trình xây dựng hình ảnh GPBank mới không chỉ dừng ở tên gọi hay bộ nhận diện, mà đang được cụ thể hóa qua những trải nghiệm thực tế: quy trình giao dịch đơn giản hơn, dịch vụ số thuận tiện hơn và giải pháp tài chính phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng. Đây cũng là cơ sở để GPBank từng bước củng cố niềm tin, định hình vị thế một ngân hàng hiện đại, năng động và hướng đến những giá trị bền vững trên thị trường.