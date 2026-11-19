NCB lọt Top 6 Nơi làm việc tốt nhất ngành Ngân hàng năm 2026

Tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 do Anphabe tổ chức ngày 18/11/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) gây ấn tượng khi được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® - Khối Doanh nghiệp Vừa, đồng thời xếp thứ 6 toàn ngành ngân hàng ngay lần đầu tham dự.

Sức hút từ một ngân hàng bứt phá mạnh mẽ

100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® là bảng xếp hạng uy tín về thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam được Anphabe tổ chức thường niên suốt 13 năm qua. Năm 2026, chương trình mang chủ đề “Human-AI Vantage - Lợi thế cộng hưởng”. Thông qua khảo sát độc lập với hơn 70.000 đáp viên trên toàn quốc, bao gồm người lao động và cả các nhà quản lý, chuyên gia nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp và đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành, bảng xếp hạng lựa chọn và tôn vinh các doanh nghiệp kết hợp sức mạnh công nghệ với phát triển con người, qua đó thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường lao động và tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai

Vượt qua những đánh giá khắt khe và đa chiều, NCB đã được xướng tên trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® - Khối Doanh nghiệp Vừa, đồng thời ghi dấu ấn ở vị trí thứ 6 ngành Ngân hàng ngay lần đầu tiên tham gia. Kết quả tiếp tục ghi dấu bước tiến của thương hiệu tuyển dụng NCB, phản ánh sức hấp dẫn của môi trường làm việc và chiến lược phát triển nhân sự khác biệt, hiệu quả của ngân hàng.

NCB được xướng tên trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® - Khối Doanh nghiệp Vừa, đồng thời đạt vị trí thứ 6 ngành Ngân hàng ngay lần đầu tiên tham gia

Chia sẻ về sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là xây dựng một môi trường làm việc với chính sách vượt trội trên thị trường, nơi cán bộ nhân viên được cống hiến, phát triển, gắn bó và thụ hưởng những thành quả lao động mình tạo ra, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới đáp ứng thời cuộc, với niềm tự hào góp sức vào sự phồn thịnh của khách hàng, cộng đồng và đất nước”.

5 năm qua, cùng với quá trình chuyển đổi toàn diện ngân hàng, NCB đã có sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược phát triển sắc nét, khác biệt về nhân sự. Cùng với sự tham gia điều hành của hàng loạt lãnh đạo cấp cao có tâm - tầm - tài, chuyên gia trong và ngoài nước, NCB cũng đổi mới trong chính sách nhân sự, phát triển năng lực đội ngũ, đầu tư mạnh cho công tác đào tạo và trao quyền. Nhờ đó, NCB nhanh chóng bứt phá trên thị trường nhân sự, trở thành “điểm hẹn mới” của các nhân tài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Những thành quả này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia trao tặng 4 năm liên tiếp (2023–2026); Top 4 Doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích và Top 6 Doanh nghiệp được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán tại Enterprise of Choice 2026 do CareerViet tổ chức.

Con người là trung tâm, công nghệ tạo động lực phát triển, văn hóa là sợi dây gắn kết

Với kim chỉ nam “con người là trung tâm, công nghệ là công cụ”, NCB chú trọng phát triển năng lực của đội ngũ để mỗi cán bộ nhân viên có thể thích ứng và làm chủ những thay đổi trong môi trường làm việc mới. Các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng số và tư duy đổi mới được triển khai song song với quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động. Cùng với đó, các phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số liên tục được khởi xướng, tạo khí thế sôi nổi và lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn hệ thống, góp phần hình thành môi trường làm việc đề cao tính chủ động, tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng.

NCB luôn chú trọng công tác phát triển nhân sự và xây dựng môi trường làm việc gắn kết

Song hành với phát triển năng lực, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện chính sách thu nhập, phúc lợi, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế phát triển nghề nghiệp. Công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý kế cận được chú trọng nhằm tạo ra những lộ trình phát triển rõ ràng, khuyến khích nhân sự gắn bó và sẵn sàng đảm nhận những vai trò lớn hơn. Trong đó, điểm nhấn khác biệt tại NCB là văn hóa trao quyền, tạo điều kiện để mỗi cá nhân chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn và đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của tổ chức.

Tinh thần ấy được nuôi dưỡng trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Trung thực – Trách nhiệm – Tận tâm – Sáng tạo – Đoàn kết. Đây không chỉ là những nguyên tắc định hướng hành vi, mà còn là cơ sở để xây dựng sự tin tưởng, tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung trong một tổ chức đang không ngừng phát triển. Thông qua các hoạt động kết nối nội bộ, văn hóa đối thoại cởi mở và sự phối hợp giữa các đơn vị, NCB tạo nên môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, được ghi nhận và có cơ hội phát huy những thế mạnh riêng.

Việc tiếp tục được vinh danh tại Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 tạo thêm một dấu ấn cho hành trình bứt phá của NCB, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và phát triển đội ngũ hiền tài, đáp ứng thời cuộc của ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.