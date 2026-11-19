Người Việt 'xin ý kiến' AI về việc đầu tư

TPO - Từ tìm hiểu sản phẩm ngân hàng đến lập kế hoạch tiết kiệm và đầu tư, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ tham khảo ngày càng phổ biến của người Việt.

Dùng AI tìm hiểu đầu tư

Ngày 18/11, tại TPHCM, Ngân hàng UOB đã công bố Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN năm 2026. Nghiên cứu cho thấy, người dân Việt Nam ngày càng sử dụng các công cụ số và AI để tìm kiếm thông tin tài chính, trong đó có chuyện đầu tư.

Cụ thể, khoảng 31% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng AI như một nguồn tham khảo thông tin tài chính. Trong đó, 38% sử dụng AI để so sánh các sản phẩm ngân hàng, 33% tìm hiểu thông tin và tài liệu tài chính, còn 30% dùng công cụ này hỗ trợ lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư.

Ông Paul Kim chia sẻ thông tin về niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tại TPHCM chiều 18/11

Cùng với AI, các công cụ số cũng ngày càng phổ biến. Có 85% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng công cụ số để quản lý tài sản, chủ yếu phục vụ việc tiếp cận thông tin tài chính, theo dõi chi tiêu và dòng tiền, quản lý các khoản đầu tư.

Ngân hàng số là nền tảng được sử dụng phổ biến nhất đối với các khoản đầu tư chính, với 42% người tham gia khảo sát đang nắm giữ đầu tư thông qua ngân hàng số. Tỷ lệ này cao hơn ngân hàng truyền thống (38%) và các công ty bảo hiểm (34%).

Dù AI đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các quyết định tài chính, người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào công nghệ này.

Khảo sát cho thấy 72% người tham gia tin rằng AI sẽ hành động vì lợi ích tài chính tốt nhất của họ. Tuy nhiên, mức độ tin tưởng dành cho gia đình và bạn bè cao hơn, đạt 82%. Cố vấn tài chính và chuyên gia quản lý tài sản đạt 77%, trong khi ngân hàng chính của khách hàng đạt 76%.

Nhiều người tiêu dùng hỏi AI về việc lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư...

Đối với những quyết định tài chính phức tạp, người tiêu dùng vẫn ưu tiên sự hỗ trợ từ con người. Các chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng được lựa chọn nhiều hơn công cụ số khi tìm hiểu phí và chi phí dịch vụ (33%), nhận khuyến nghị đầu tư (32%) và đánh giá các sản phẩm tài chính phức tạp (32%).

Điều này cho thấy AI đang đóng vai trò hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin và tìm hiểu các lựa chọn tài chính, trong khi sự tư vấn từ con người vẫn được coi trọng khi cần đưa ra quyết định phức tạp.

Ông Paul Kim - Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng kết hợp sự tiện lợi của công cụ số và AI với sự đồng hành, nhận định chuyên môn và tư vấn cá nhân hóa từ các cố vấn tài chính và chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng.

Áp lực chi phí đè nặng người tiêu dùng

Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất ASEAN trong năm 2026 với 63 điểm trên Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN, cao hơn mức trung bình khu vực 54 điểm. Dẫu vậy, chỉ số này vẫn giảm 4 điểm so với năm ngoái.

Theo khảo sát, 84% người tiêu dùng Việt Nam đánh giá tích cực về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng tương lai. Tuy nhiên, tới 62% lo ngại chi phí sinh hoạt tăng, cao hơn 8 điểm phần trăm so với năm 2025. Lo lắng về chi tiêu hộ gia đình và tình hình địa chính trị toàn cầu cùng chiếm 60%.

Chi phí sinh hoạt tăng, người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu

Chi tiêu hộ gia đình ngày càng tập trung hơn vào các nhu cầu thiết yếu. Chi tiêu cho các tiện ích (điện, nước, gas…) ghi nhận mức tăng ròng cao nhất với 16%, sau đó là giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm - nhu yếu phẩm và chi phí đi lại hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, tiết kiệm tiếp tục là ưu tiên. Có 89% người tiêu dùng tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng, tăng 7 điểm phần trăm so với năm trước; 92% đã thiết lập quỹ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp.

Hoạt động đầu tư cũng gia tăng. Có 63% người tham gia khảo sát đầu tư trên 10% thu nhập hằng năm, tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2025. Tỷ lệ tham gia quỹ đầu tư và các khoản đầu tư bền vững lần lượt đạt 70% và 73%, cùng tăng 5 điểm phần trăm.

Người tiêu dùng vẫn thận trọng khi đánh giá khả năng tài chính dài hạn. Tỷ lệ những người tham gia khảo sát tin rằng, các khoản đầu tư hiện tại đủ hỗ trợ kế hoạch nghỉ hưu và các mục tiêu tài chính dài hạn giảm 7 điểm phần trăm xuống còn 69%.