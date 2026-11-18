TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ vừa nghiệm thu 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026. Số chậu lúa này sẽ được đưa ra trưng bày tại "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", ở phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, từ ngày 22-25/11.