TPO - Một năm sau khi bị bão Kalmaegi quật xác xơ, hàng sao cổ thụ trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông, Gia Lai - nơi lưu dấu nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Đàng Trong - đã xanh trở lại.
TPO - Hà Nội đang công khai, lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến metro Hà Nội. Đáng chú ý, phương án đề xuất quy hoạch 28 nhà ga ưu tiên.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện nhằm trung chuyển khách cho đường sắt đô thị, giảm khoảng cách đi bộ và phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1.
TPO - Nhằm chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng và nhu cầu xây dựng của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt phương án giá khởi điểm và tiền đặt trước cho 7 khu vực mỏ đất san lấp, đá xây dựng và cát lòng sông trên địa bàn.
TPO - Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Hà Nội giữ quy mô khoảng 260 ha Tổ hợp ga Ngọc Hồi, đồng thời tính toán quỹ đất dự phòng đáp ứng nhu cầu phát triển đường sắt trong 100 năm tới. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bố trí ga đường sắt khổ 1.000 mm tại đây để thay thế ga Hà Nội hiện hữu trong giai đoạn chuyển tiếp.
TPO - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến ảnh hưởng đến hơn 5.500 nhà, thửa đất, khiến hơn 3.000 hộ dân cần bố trí tái định cư.
TPO - Dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay quy mô gần 120 ha, tổng vốn hơn 11.430 tỷ đồng, dự kiến quý IV/2030 hoàn thành và đi vào hoạt động.
TPO - Trước tình trạng doanh nghiệp trả giá cao rồi bỏ cọc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị tăng tỷ lệ tiền đặt trước khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm hạn chế tái diễn hiện tượng trên.
Trước cổng chính dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TPHCM, dòng xe máy nối dài trên đoạn đường Thạnh Thới khoảng 500 m vào giờ công nhân vào ca và tan ca.
TPO - Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch ông Lớn, phường Chánh Hưng, TPHCM có tổng mức đầu tư dự án là 4.340 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hơn 3.920 tỷ đồng, dự kiến giải tỏa trắng hơn 700 trường hợp.
TPO - Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) sau khi bị phát hiện truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không có sự đồng ý, hoặc thông báo phù hợp.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ vừa nghiệm thu 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026. Số chậu lúa này sẽ được đưa ra trưng bày tại "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", ở phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, từ ngày 22-25/11.
TPO - Sản lượng điện của TP. Hà Nội năm nay dự kiến hơn 30 tỷ kWh, tăng trên 11%. Trước áp lực cung ứng điện, thành phố thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, hộ dân lắp điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.
TPO - Sáng 14/11 diễn ra lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại xã Mường Bang, công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.
TPO - Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội vừa công bố chính sách mở rộng đối tượng miễn phí vé vận tải hành khách công cộng, áp dụng cho nhóm nhân tài cùng người thân và người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao.
TPO - Một nhà sáng lập startup AI 24 tuổi tại Singapore bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ trùng tên với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Những ồn ào liên quan đến đời tư của vị cựu lãnh đạo này thậm chí giúp anh tăng lượng truy cập website và có thêm khách hàng tiềm năng.
TPO - Cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam trên công trường tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc. Cỗ máy giúp tăng năng suất hàn ray nhanh gấp 3-4 lần so với công nhân hàn tay.