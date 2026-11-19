Sun Group 7 năm liên tiếp lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Ngày 18/11/2026, tại Lễ vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” do Anphabe tổ chức, Tập đoàn Sun Group tiếp tục được xướng tên trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (Khối Doanh nghiệp lớn), đồng thời tiếp tục lọt Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn Sinh viên Việt Nam 2026.

Dấu ấn bền bỉ này một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn của Sun Group - Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu với hệ sinh thái đa ngành.

Đại diện Tập đoàn Sun Group nhận danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (Khối Doanh nghiệp lớn) năm thứ 7 liên tiếp.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Sun Group nâng tầm vị thế trong bảng xếp hạng uy tín quốc gia này, minh chứng cho sức hấp dẫn bền vững của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, với hệ sinh thái đa ngành.

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín về môi trường làm việc do cộng đồng nghề nghiệp Anphabe thực hiện độc lập thường niên, được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Intage Việt Nam. Kết quả năm 2026 được xác lập dựa trên bình chọn khách quan của 70.703 đáp viên trên cả nước, trong đó có hơn 5.200 sinh viên, đánh giá toàn diện hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng của Sun Group nhờ chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm, tiên phong kiến tạo môi trường làm việc số hóa và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo.

Môi trường làm việc số hóa và khuyến khích đổi mới sáng tạo giúp Sun Group thu hút mạnh mẽ thế hệ nhân sự trẻ.

Chia sẻ về thành tích ấn tượng này, Bà Đào Khánh Chi – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Sun Group khẳng định: “Bảy năm liên tiếp góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là sự ghi nhận đầy tự hào cho hành trình lấy con người làm trung tâm của Sun Group. Trước làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ của kỷ nguyên số, chúng tôi xác định công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là đòn bẩy cốt lõi để nâng tầm trải nghiệm nhân viên”.

Theo bà Đào Khánh Chi, tại Sun Group, mỗi CBNV không chỉ được làm việc trong một môi trường số hóa linh hoạt, minh bạch mà còn được trao quyền, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo và liên tục nâng cao năng lực số thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu. Đây chính là nền tảng vững chắc để đội ngũ người Sun Group bứt phá giới hạn, sẵn sàng đồng hành cùng Tập đoàn kiến tạo những công trình, dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu thường kỳ giúp đội ngũ nhân sự Sun Group nâng cao năng lực số và tư duy đổi mới sáng tạo.

Môi trường làm việc số hóa, thu hút nhân tài đa lĩnh vực

Thành tích 7 năm liên tiếp của Sun Group không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của người lao động, mà còn khẳng định bước chuyển mình chiến lược của mô hình quản trị nguồn nhân lực nhằm đón đầu nhu cầu mở rộng thần tốc của hệ sinh thái.

Đầu tiên phải kể tới hành trình số hóa công tác quản trị nhân sự. Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hệ thống đánh giá và đào tạo nội bộ (như nền tảng E-learning, các khóa đào tạo về kỹ năng số, ứng dụng AI…), giúp người lao động chủ động học tập và thích ứng nhanh với yêu cầu công việc mới. Đặc biệt, tháng 10/2026 vừa qua, Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng và phát triển sự nghiệp Sun Career Growth, mở ra kênh kết nối trực tiếp, minh bạch giữa Tập đoàn và ứng viên cả trong nước và quốc tế.

Ra mắt tháng 10/2026, ứng dụng Sun Career Growth đánh dấu bước tiến mới trong hành trình số hóa quản trị nhân sự của Sun Group.

Song song với chuyển đổi số, Sun Group tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành theo hướng tối ưu nguồn lực, tăng cường phân quyền linh hoạt, đồng thời thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo thông qua việc khuyến khích CBNV chủ động đề xuất sáng kiến và ứng dụng công nghệ vào cải tiến quy trình, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả khi quy mô hệ sinh thái đa ngành không ngừng mở rộng.

Không chỉ ở các lĩnh vực cốt lõi như Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bất động sản cao cấp…, Sun Group còn là điểm đến hội tụ các chuyên gia, kỹ sư và nhân sự chất lượng cao trong và ngoài nước thuộc các ngành chiến lược mới như Hàng không (hãng bay Sun PhuQuoc Airways), Y tế chất lượng cao... Chương trình tuyển chọn và phát triển đội ngũ Quản lý kế cận Sun Group SGEN tiếp tục được nâng cấp tiêu chuẩn lựa chọn, ươm mầm thế hệ lãnh đạo tiên phong.

Để giữ chân và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ hiền tài này, Tập đoàn đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống ghi nhận và đãi ngộ xứng tầm. Theo Ban Nhân sự Tập đoàn, Sun Group vận hành triệt để cơ chế đánh giá, lương thưởng gắn liền với hiệu suất công việc và giá trị đóng góp thực chất. Tập đoàn đa dạng hóa chính sách đãi ngộ theo từng đặc thù ngành nghề và vùng miền, đồng thời phát huy sức mạnh cộng hưởng từ toàn bộ hệ sinh thái để nâng cấp toàn diện các chương trình phúc lợi.

Sun Group đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Bên cạnh những điểm mới, người lao động Sun Group tiếp tục được hưởng các chính sách đãi ngộ mà rất ít tập đoàn tư nhân Việt Nam có được. Có thể kể đến chính sách Sun Home dành cho CBNV ở xa, chính sách An cư lạc nghiệp cấp nhà ở cho nhân sự gắn bó lâu dài, và bảo hiểm Suncare chăm sóc sức khỏe cho CBNV cùng người thân. Đời sống tinh thần, thể chất của CBNV cũng được chăm lo qua hệ thống phòng tập hiện đại tại nơi làm việc và cơ hội thưởng thức tinh hoa nghệ thuật hàn lâm qua các chương trình biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Sau 19 năm phát triển kiên định với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group đã xác lập vững chắc vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Từ nền tảng các hệ sinh thái gồm Giải trí nghỉ dưỡng, Bất động sản và Hạ tầng đẳng cấp trải dài tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc…, Tập đoàn tiếp tục bứt phá mở rộng sang lĩnh vực Tài chính, Hàng không, Y tế, Điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế quốc gia là định hướng xuyên suốt của Sun Group. Với việc 7 năm liên tiếp góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam cùng vị trí Á quân ở hai ngành mũi nhọn (Du lịch/Nghỉ dưỡng – Khách sạn và Bất động sản/Dịch vụ Bất động sản), Sun Group một lần nữa khẳng định cam kết nhất quán: luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển và kiến tạo tương lai.