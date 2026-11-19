Bắc Ninh tăng tốc xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hộ nghèo

Năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Ninh dự kiến giảm còn 0,93%, thấp hơn mục tiêu kế hoạch giao 5%. Thành phố đặt mục tiêu năm 2027 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bắc Ninh tăng tốc xây dựng nông thôn mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, năm 2026, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cơ quan chức năng tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo thuộc các xã, phường.

Đồng thời, tổ chức một hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Dự kiến đến hết năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 toàn thành phố Bắc Ninh còn khoảng 0,93%, trong khi kế hoạch giao là 5%.

Đối với lĩnh vực xây dựng nông thôn mới,giai đoạn 2026-2030 được triển khai theo bộ tiêu chí mới, định hướng xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại. Dự kiến hết năm 2026, thành phố Bắc Ninh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 13%.

Thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu năm 2027 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp điều tra, đánh giá thực trạng hợp tác xã, làng nghề, nghề truyền thống để tham mưu giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 127/2025/NQ-HĐND thành phố Bắc Ninh quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 ; phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Thành phố Bắc Ninh cũng tiếp tục hỗ trợ, tư vấn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm OCOP để đánh giá, nâng hạng; đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ và đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.