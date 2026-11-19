Giải pháp tối ưu vận hành GPP Cà Mau đạt giải thưởng VIFOTEC

Công trình “Giải pháp vận hành Nhà máy GPP Cà Mau ở chế độ EC khi lưu lượng thấp hơn 110 kSm³/giờ” của kỹ sư Lê Cẩm Hoàng Tuấn và các cộng sự thuộc Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (KTN), đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 (VIFOTEC).

Lễ tổng kết và trao giải VIFOTEC diễn ra ngày 17/11/2026 tại Hà Nội.

VIFOTEC 2025.

Giải thưởng VIFOTEC do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2025, giải thưởng thu hút 121 công trình tham dự, trong đó 83 công trình được lựa chọn đưa vào chấm giải thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ban Tổ chức đã vinh danh 42 công trình xuất sắc, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Công trình đạt giải của PV GAS do kỹ sư Lê Cẩm Hoàng Tuấn làm chủ nhiệm, cùng các cộng sự Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Tân và Trần Đức Tài. Sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tế trong vận hành Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau), nơi tiếp nhận, xử lý nguồn khí PM3 – Cà Mau để cung cấp khí khô thương phẩm và thu hồi các sản phẩm có giá trị như LPG, Condensate.

Nhóm tác giả công trình “Giải pháp vận hành Nhà máy GPP Cà Mau ở chế độ EC khi lưu lượng thấp hơn 110 kSm³/giờ" thuộc KTN.

Theo thiết kế, nhà máy sử dụng chế độ vận hành EC khi lưu lượng khí đầu vào đạt từ 110.000 Sm³/giờ. Khi nhu cầu tiêu thụ khí của các nhà máy điện, đạm giảm xuống dưới ngưỡng này, GPP Cà Mau phải chuyển sang chế độ J-T, khiến hiệu suất thu hồi các thành phần hydrocarbon C3+ giảm đáng kể, ảnh hưởng đến sản lượng LPG và Condensate.

Trước thực trạng đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu tài liệu thiết kế, phân tích dữ liệu vận hành, xây dựng phương án thử nghiệm và xác lập bộ thông số tối ưu, giúp nhà máy duy trì chế độ EC an toàn, ổn định ở lưu lượng khoảng 65.000 Sm³/giờ, thấp hơn đáng kể so với giới hạn vận hành trước đây.

Hoạt động vận hành tại GPP Cà Mau, nơi giải pháp được nghiên cứu và ứng dụng.

Đáng chú ý, giải pháp mở rộng phạm vi vận hành so với khuyến cáo ban đầu của nhà bản quyền công nghệ mà không cần đầu tư thêm thiết bị. Kết quả ứng dụng giúp nâng cao hiệu suất thu hồi LPG, Condensate khi nguồn khí đầu vào giảm, đồng thời rút ngắn thời gian khởi động nhà máy khoảng 20–30 phút, nâng cao độ tin cậy và tính linh hoạt trong vận hành.

Theo tính toán từ dữ liệu vận hành thực tế, sáng kiến mang lại giá trị làm lợi khoảng 7,06 tỷ đồng/năm, đồng thời tiết giảm khoảng 60.000 Sm³ khí nhiên liệu mỗi năm, tương ứng giảm phát thải 113,22 tấn CO₂/năm.

Thành tích tại VIFOTEC 2025 tiếp tục ghi nhận năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư PV GAS. Từ việc giải quyết những bài toán cụ thể trong thực tiễn sản xuất, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa nguồn tài nguyên khí và giảm phát thải, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Tổng công ty.