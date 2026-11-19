DatVietVAC vào danh sách Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

TPO - Sự ghi nhận từ thị trường lao động phản ánh sức hút thương hiệu tuyển dụng DatVietVAC, với 92,2% mức độ nhận biết trong nhóm người đi làm ngành và chỉ số hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (EBA) đạt 11,9%, cao hơn mức bình quân ngành.

DatVietVAC Group Holdings được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp Lớn, đồng thời đạt vị trí #4 trong ngành Tư vấn, Giáo dục, Truyền thông, Giải trí...

Kết quả là sự ghi nhận đáng chú ý đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, đồng thời phản ánh đánh giá của người lao động về môi trường và sức hấp dẫn thương hiệu tuyển dụng DatVietVAC.

Đại diện DatVietVAC (giữa) tại Lễ vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026.

Hấp lực của DatVietVAC

Theo kết quả khảo sát, Sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng 2026 dành cho DatVietVAC, mức độ nhận biết doanh nghiệp trong nhóm người đi làm ngành đạt 92,2%, cao hơn mức bình quân ngành 87,8%.

Chỉ số hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand Attractiveness - EBA) đạt 11,9%, so với mức 11,3% của ngành.

Thương hiệu DatVietVAC được các ứng viên tiềm năng đánh giá tích cực.

Ở các bước tiếp theo trong hành trình cân nhắc nghề nghiệp, tỷ lệ người đi làm cân nhắc làm việc cho DatVietVAC trong tương lai đạt 5,5%, cao hơn mức 4,9% của ngành. Tỷ lệ sẵn sàng ứng tuyển khi doanh nghiệp có vị trí phù hợp đạt 3,1%, so với 2,7% của ngành.

Những chỉ số này cung cấp thêm góc nhìn về mức độ hiện diện và khả năng thu hút nhân tài của thương hiệu DatVietVAC trên thị trường lao động.

Trong đánh giá của nhóm nhân tài tiềm năng bên ngoài, DatVietVAC được ghi nhận ở nhiều khía cạnh: công việc có tính thử thách, thú vị và mang lại trải nghiệm đa dạng; môi trường đề cao sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DE&I), tính linh hoạt trong cách thức tổ chức công việc, tinh thần tiên phong, đổi mới, cùng thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ có uy tín.

Trải nghiệm nhân viên và chính sách nhân sự liên tục cải thiện

Hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông - Giải trí, DatVietVAC có đặc thù công việc gắn với các dự án, sản phẩm và lĩnh vực chuyên môn đa dạng. Điều này tạo ra môi trường để nhân sự tiếp cận những dự án mới liên tục, trau dồi và phát triển năng lực qua trải nghiệm thực tế.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục chú trọng nâng cao trải nghiệm nhân viên, tạo điều kiện để mỗi thành viên chủ động hơn trong công việc, tham gia các dự án sáng tạo và nhận diện rõ hơn giá trị đóng góp của mình đối với tổ chức. Các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, tính linh hoạt và trao đổi nội bộ cũng là những nội dung được doanh nghiệp thúc đẩy cải thiện.

Khảo sát Anphabe cho thấy những mối quan tâm đáng chú ý của người đi làm trong ngành về doanh nghiệp. Trong đó, thông tin về phúc lợi và đãi ngộ là nội dung được 64,4% người tham gia khảo sát quan tâm, tiếp theo là khoảnh khắc tôn vinh, ghi nhận nhân viên (37,9%), chia sẻ từ lãnh đạo về tầm nhìn và chiến lược (35,6%), hoạt động gắn kết đội ngũ (35,5%) và các dự án sáng tạo, đổi mới (31,9%).

Ngày 2/11, Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings - nhà sản xuất Tinh hà say hi - (mã chứng khoán: DVV) chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

Con người và văn hóa - nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn

Trong lĩnh vực Truyền thông - Giải trí, nơi giá trị được tạo ra từ sự kết hợp giữa nội dung, công nghệ, sáng tạo và năng lực thương mại hóa, con người không chỉ là nguồn lực vận hành mà còn là tài sản quan trọng quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nền tảng đó được thể hiện qua giá trị cốt lõi “Văn hóa dẫn dắt kinh doanh” - định hướng cách DatVietVAC tổ chức, vận hành và phát triển.

Văn hóa không chỉ định hình môi trường làm việc, mà còn “kim chỉ nam” dẫn dắt tư duy hành động, tinh thần tiên phong, sự phối hợp và trách nhiệm của mỗi thành viên đối với mục tiêu chung.

Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc tổ chức và lợi thế cạnh tranh riêng của hệ sinh thái.

DatVietVAC chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, trong giai đoạn DatVietVAC vừa chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc đầu tư cho con người càng mang ý nghĩa chiến lược. Tăng trưởng và mở rộng quy mô cần đi cùng năng lực tổ chức, chất lượng đội ngũ và một môi trường đủ sức thu hút, phát huy và giữ chân nhân tài.

Đây không chỉ là cam kết với người lao động, mà còn là một nền tảng quan trọng cho năng lực thực thi chiến lược và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ nhân viên và thị trường lao động để xây dựng môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức: “Với DatVietVAC, việc được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 vừa là sự ghi nhận đối với doanh nghiệp và toàn thể người lao động, vừa là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các chính sách về trải nghiệm nhân viên, lương thưởng và phúc lợi, phát triển nhân tài, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội nghề nghiệp".

Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu của doanh nghiệp sẽ tiếp tục song hành với cơ hội phát triển của mỗi cá nhân. Khi từng thành viên được phát huy thế mạnh, được ghi nhận và cùng hướng đến mục tiêu chung, sức mạnh của đội ngũ sẽ trở thành năng lực nội tại giúp doanh nghiệp không ngừng đổi mới, phát triển và tạo nên những giá trị bền vững.