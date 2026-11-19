CEO Group được vinh danh top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của CEO Group trong xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, nơi người lao động được quan tâm và có cơ hội phát triển.

Ngày 18/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn CEO vinh dự được xướng tên trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 khối Doanh nghiệp vừa, đồng thời nhận chứng nhận Doanh nghiệp có Nguồn nhân lực Hạnh phúc 2026. Đặc biệt, theo kết quả khảo sát, CEO Group đạt thứ hạng nổi bật ở hai lĩnh vực hoạt động chủ lực: đứng thứ 2 trong ngành Bất động sản/Dịch vụ bất động sản và thứ 3 trong ngành Xây dựng/Kiến trúc, đều thuộc khối Doanh nghiệp vừa.

Ông Đoàn Đức Anh - Thành viên HĐQT CEO Group nhận chứng nhận tại Lễ trao giải.

Bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khảo sát năm nay thu hút hơn 60.000 người đi làm và sinh viên tham gia đánh giá gần 700 doanh nghiệp tại Việt Nam, qua đó cung cấp một kênh tham chiếu về sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và chất lượng môi trường làm việc.

Với CEO Group, những thứ hạng được ghi nhận ở hai lĩnh vực hoạt động Bất động sản và Xây dựng càng có ý nghĩa khi đặt trong hành trình 25 năm phát triển của Tập đoàn. Bởi phía sau mỗi dự án, mỗi công trình và mỗi bước mở rộng hệ sinh thái là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nhân viên - những người trực tiếp tạo nên chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín doanh nghiệp.

Hạnh phúc của người lao động bắt đầu từ những điều thiết thực

Xây dựng môi trường làm việc tốt không dừng lại ở chính sách lương, thưởng hay phúc lợi. Đó còn là việc tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, có cơ hội học hỏi, thăng tiến và được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp của mình.

Trong những năm qua, CEO Group chú trọng các chính sách đãi ngộ, chăm lo đời sống và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Song song với công việc chuyên môn, Tập đoàn khuyến khích cán bộ nhân viên phát triển bản thân thông qua các hoạt động thể thao, khám phá và văn hóa đọc. Các câu lạc bộ Cpickleball, CDiscovery và CReading không chỉ tạo không gian rèn luyện thể chất, bồi đắp tri thức mà còn tăng cường sự kết nối giữa các thành viên, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú và cân bằng.

Các câu lạc bộ Cpickleball, CDiscovery và Creading tăng cường sự kết nối giữa các thành viên CEO Group

Trân trọng và ghi nhận những đóng góp của người lao động

Một điểm nhấn trong văn hóa doanh nghiệp của CEO Group là sự trân trọng dành cho những người trực tiếp tạo nên các công trình. Tập đoàn triển khai Biểu tượng vinh danh Người Xây dựng tại các dự án từ Bắc vào Nam, nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ công nhân, kỹ sư và những người lao động trên công trường.

Thông qua biểu tượng này, CEO Group mong muốn lan tỏa sự trân trọng đối với mỗi người lao động, bởi đằng sau mỗi công trình không chỉ là bản vẽ, thiết kế hay những con số đầu tư, mà còn là công sức, trí tuệ và tâm huyết của hàng trăm, hàng nghìn con người. Được ghi nhận và tự hào về những đóng góp của mình cũng là một phần ý nghĩa của hạnh phúc trong công việc.

Biểu tượng vinh danh Người Xây dựng đặt tại dự án Novotel Cam Ranh resort của CEO Group

Từ chính sách nhân sự, hoạt động gắn kết nội bộ đến sự ghi nhận dành cho người lao động tại các dự án, CEO Group đang từng bước cụ thể hóa triết lý “Vì cuộc sống Hạnh phúc” trong môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

Việc được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 và nhận chứng nhận Doanh nghiệp có Nguồn nhân lực Hạnh phúc là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của CEO Group trong xây dựng môi trường làm việc nhân văn, lấy con người làm nền tảng phát triển. Trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành Doanh nghiệp Tỷ đô – Doanh nghiệp Hạnh phúc vào năm 2045, Tập đoàn xác định sự lớn mạnh không chỉ được đo bằng quy mô, hiệu quả kinh doanh hay những công trình được kiến tạo, mà còn bằng sự trưởng thành, gắn bó và hạnh phúc của những người cùng làm nên hành trình ấy./.