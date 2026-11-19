VN-Index mất mốc 1.700 điểm, thanh khoản xuống thấp

TPO - Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trong phiên đáo hạn phái sinh. VN-Index mất mốc 1.700 điểm, xuống mức thấp nhất trong 1 tháng, trong khi thanh khoản suy yếu và khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán ngày 19/11 tiếp tục diễn biến tiêu cực khi dòng tiền yếu, lực cầu chưa đủ sức nâng đỡ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm lùi sâu trong phiên chiều, trước khi hồi nhẹ và đóng cửa tại 1.689,62 điểm, giảm 13,39 điểm, tương đương 0,79% so với phiên trước. Đây là mức thấp nhất của chỉ số trong khoảng một tháng trở lại đây.

Đà giảm lan rộng trên sàn HoSE với 194 mã giảm, 104 mã tăng. Rổ VN30 cũng chịu áp lực lớn khi có 21 mã giảm, chỉ 4 mã tăng, khiến chỉ số nhóm này mất 18,03 điểm, tương đương 1%, xuống 1.788 điểm.

VN-Index mất mốc 1.700 điểm, xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Ảnh minh họa.

Trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số, VIC là mã kéo VN-Index giảm mạnh nhất, lấy đi hơn 8 điểm. Áp lực còn đến từ CTG, VHM, BSR, LPB, FPT và STB. Ở chiều ngược lại, HVN, GEE, BID, GVR và POW ghi nhận diễn biến tích cực nhưng không đủ bù đắp lực giảm trên thị trường.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng ngại khi dòng tiền giao dịch co hẹp đáng kể. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 15.580 tỷ đồng, giảm 15,8% so với phiên trước.

Sắc đỏ phủ rộng nhiều nhóm ngành. Bất động sản giảm mạnh nhất, mất 1,59%, với hàng loạt cổ phiếu như KDH, KHG, DXG, CEO, NVL và VRE đi xuống. Nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép khi LPB, STB, CTG, ACB, TCB, MBB và VPB đồng loạt giảm.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính diễn biến phân hóa, một số cổ phiếu chứng khoán như SHS, VND, VIX và ORS vẫn tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp là điểm sáng khi tăng 0,89%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trong phiên. FPT bị bán ròng mạnh nhất với 272 tỷ đồng, theo sau là ACB, VIX, VIC, VCB, MBB và CTG.

Phiên giảm diễn ra trong ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30, khiến hoạt động đóng vị thế và cơ cấu danh mục có thể gia tăng biến động ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản thấp, lực cầu yếu và áp lực bán vẫn hiện diện trên diện rộng cho thấy thị trường chưa tìm được điểm cân bằng rõ ràng, trong khi mốc 1.700 điểm đã bị xuyên thủng.