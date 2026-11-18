Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index rơi sát mốc 1.700 điểm

TPO - Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên 18/11 kéo VN-Index giảm gần 24 điểm, có thời điểm xuyên thủng mốc 1.700 điểm. Thanh khoản cải thiện nhưng chủ yếu phản ánh hoạt động bán ra.

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán ngày càng lan rộng. VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và duy trì dưới tham chiếu trong suốt phiên 18/11. Đáng chú ý, lực bán tăng mạnh sau 14h, có thời điểm đẩy chỉ số xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 23,71 điểm, tương ứng 1,4%, xuống 1.703,01 điểm. Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, chỉ số đã mất gần 34 điểm và tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Sắc đỏ bao phủ, HoSE có 267 mã giảm, chỉ 61 mã tăng.

Cổ phiếu lớn gây áp lực lên chỉ số chính. Thống kê: Dstock.

Áp lực bán tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường gần như không có nhóm ngành đủ sức tạo đối trọng. VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 4,8 điểm của VN-Index. VCB, VHM và VPB lần lượt lấy đi khoảng 2,2 điểm, 1,7 điểm và 1,2 điểm.

Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau phiên giảm trước đó. Nhiều cổ phiếu như BSR, GAS, PVD, PVS đồng loạt giảm sâu. Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi xu hướng chung khi VCB, VPB, LPB và nhiều mã khác chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 3,2%, chịu sức ép bán mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như SAB, KDH, HVN, MCH, FRT, POW, OCB, HAG và DMX giữ được sắc xanh, nhưng mức đóng góp khá khiêm tốn, không đủ bù đắp áp lực từ các cổ phiếu trụ.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường phục hồi trong phiên giảm sâu. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn vượt 18.500 tỷ đồng. Riêng HoSE đạt khoảng 17.200 tỷ đồng, tăng 17% so với phiên trước. Tuy nhiên, thanh khoản tăng trong bối cảnh số mã giảm áp đảo cho thấy lực cung đang chiếm ưu thế, trong khi bên mua vẫn chưa sẵn sàng hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra.

Đáng chú ý, cổ phiếu LPB tiếp tục có giao dịch quy mô lớn. Riêng phương thức thỏa thuận ghi nhận 80 triệu cổ phiếu được sang tay, trị giá hơn 2.700 tỷ đồng. Cộng thêm khoảng 3 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tổng giá trị giao dịch LPB trong phiên vượt 2.840 tỷ đồng. Dù có giao dịch lớn, cổ phiếu này vẫn giảm 4,6%.

Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực khi bán ròng hơn 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng. FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với 226 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 186 tỷ đồng và MBB với 88 tỷ đồng.