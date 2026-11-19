Tập đoàn Hòa Phát 3 năm liền trong Top 2 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Ngày 17/11/2026, Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Tập đoàn Hòa Phát được vinh danh doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Từ 2024 - 2026, Hòa Phát 3 năm liên tiếp nằm trong Top 2 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vietnam Report bắt đầu xếp hạng doanh nghiệp từ 2007 và đây là năm thứ 20 danh sách Top 500 được công bố. Bảng xếp hạng VNR500 ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp được xếp hạng dựa trên kết quả doanh thu năm liền trước.

Năm 2007, Hòa Phát chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán, doanh thu đạt 5.643 tỷ đồng, đứng thứ 192 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Sau 20 năm, năm 2026 Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng, cao gấp 37 lần so với năm 2007, tăng 182 bậc và góp mặt Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn đã đóng góp ngân sách Nhà nước 12.038 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/9/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 112.700 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Hòa Phát liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục - Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi), duy trì chương trình "Nhịp đập yêu thương" phẫu thuật tim miễn phí cho hơn 500 bệnh nhi nghèo và tiếp nhận bảo trợ dài hạn cho gần 200 trẻ em mồ côi trên khắp cả nước.