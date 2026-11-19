Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

TPO - Tối 19/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19 - 21/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014.

Ông Ilham Aliyev sinh ngày 24/12/1961 tại Baku. Ông biết 4 ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông có bằng Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (năm 1982); Tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (năm 1985).

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Azerbaijan đạt gần 150 triệu USD; 9 tháng năm 2026 đạt gần 60 triệu USD.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đặc biệt, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025, đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược.