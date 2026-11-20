Tổng thống Nga Putin lên tiếng về những cuộc tấn công liên tiếp vào cầu Crimea

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea. Ông tuyên bố đã trực tiếp ra lệnh ngừng sử dụng cây cầu này cho việc vận chuyển thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trả lời báo chí hôm 19/11 bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Nga Putin xác nhận các cuộc tấn công gần đây của Ukraine đã gây hư hại nghiêm trọng cho phần đường bộ của cầu Crimea, trong khi phần đường sắt chỉ bị hư hại nhẹ và đã được khôi phục.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ có “đòn đáp trả” đối với các cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời cảnh báo phản ứng của Mátxcơva sẽ “gây tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Kiev đã gây ra cho cây cầu”.

Theo ông, trước đó Mátxcơva từng sẵn sàng xem xét khả năng đạt được thỏa thuận với Kiev về lệnh ngừng bắn tại Biển Đen hoặc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Sau các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, chúng tôi sẽ không đàm phán. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công này. Và tôi muốn mọi người biết điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Giải quyết xung đột Ukraine

Khi được hỏi vì sao Mátxcơva về cơ bản vẫn kiềm chế không sử dụng toàn bộ sức mạnh trong suốt 5 năm xung đột Ukraine, Tổng thống Putin cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tính thực tế và mong muốn đạt được một giải pháp thông qua đàm phán.

“Trên hết, đó là mong muốn duy trì ít nhất một số cơ hội để đạt được các thỏa thuận hòa bình. Đó mới là điều quan trọng nhất”, ông nói.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng chấp nhận những thỏa hiệp cần thiết để giải quyết xung đột Ukraine. Ông cho biết Mátxcơva đã đồng ý với các đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có những nội dung được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở Alaska hồi năm 2025, và “chấp nhận mà không thay đổi bất kỳ điều gì”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga vẫn loại trừ khả năng nhượng bộ về “các vấn đề lãnh thổ” hoặc việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời cho rằng những thỏa hiệp trong các lĩnh vực khác là “hoàn toàn có thể”.

“Những khả năng thỏa hiệp như vậy thực sự tồn tại và chúng tôi ủng hộ”, ông Putin nói, nhưng đặt câu hỏi liệu Kiev và các nước phương Tây đồng minh của Ukraine có sẵn sàng chấp nhận những điều kiện tương tự hay không.

“Dựa trên những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay, câu trả lời là không”, ông nói.

Về cuộc gặp ba bên Trung - Nga - Mỹ

Tổng thống Putin đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị APEC là “rất hữu ích”, đồng thời ghi nhận vai trò của Bắc Kinh và cá nhân ông Tập Cận Bình trong việc thúc đẩy cuộc gặp. Ông cho rằng hình thức đối thoại này “đúng thời điểm và thành công”, bởi có sự tham gia của ba quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp bao gồm cải tổ Liên Hợp Quốc, giải trừ vũ khí hạt nhân và tự do hàng hải. Ông cũng đánh giá cao tính cởi mở và thẳng thắn của cuộc trao đổi, gọi đây là cuộc thảo luận tự do về những vấn đề cùng quan tâm.

“Đây chắc chắn là một trang mới trong lịch sử ngoại giao”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga bác bỏ nhận định cho rằng cuộc gặp báo hiệu sự hình thành một trật tự thế giới mới. “Hình thức này không đặt ra bất kỳ mục tiêu lớn lao nào và không nhằm buộc bất kỳ ai phải tuân theo các quyết định của chúng tôi”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động hợp tác nghiêm túc nhằm tìm kiếm các giải pháp có thể được các bên chấp nhận trong lĩnh vực an ninh.

“Nếu những giải pháp đó được các thành viên khác của cộng đồng quốc tế chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn toàn hoan nghênh”, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn các cuộc gặp ba bên tương tự tiếp tục được tổ chức trong tương lai để lãnh đạo ba nước có thể “trao đổi quan điểm” về những lĩnh vực then chốt.

Theo ông Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump “thực sự mong muốn giải quyết các cuộc xung đột, trong đó có xung đột Ukraine”. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng ông Trump thực lòng muốn cải thiện quan hệ song phương giữa Mátxcơva và Washington.

Hai nhà lãnh đạo có một số cách tiếp cận tương đồng về “các giá trị văn minh”, ông Putin nhận định. Dù những quan điểm chung này không nhất thiết “gắn kết chúng tôi” và đôi khi hai bên khó tìm được tiếng nói chung, nhưng việc đạt được một số thỏa thuận vẫn “tốt hơn là không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Kết quả hội nghị APEC

Đánh giá về hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với Nga. Ông nhắc lại rằng cách đây vài năm, Mátxcơva đã đặt mục tiêu tăng 40% kim ngạch thương mại với khu vực này, xuất phát từ nhận thức về tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại đây. Theo ông, kim ngạch thương mại đã tăng hơn 60% so với thời điểm đề ra mục tiêu.

Ông Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt do những nước châu Âu áp đặt chỉ càng thúc đẩy Nga đi theo định hướng này.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các đại biểu tham dự hội nghị không chỉ thảo luận những vấn đề cùng quan tâm mà còn tái khẳng định một số nguyên tắc quan trọng trong quan hệ kinh tế, bao gồm việc phản đối các hình thức hạn chế và bảo đảm tự do hàng hải.

“Nếu chúng ta thực hiện tất cả những điều này, đó chắc chắn sẽ là một yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế thế giới và của Nga”, ông nói.

Cấu trúc an ninh châu Âu

Theo Tổng thống Putin, bất kỳ cấu trúc an ninh châu Âu nào trong tương lai cũng cần bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia trên lục địa, trong đó có Nga và Ukraine.

Ông cho biết Mátxcơva không phản đối việc đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev và cũng không phủ nhận quyền được hưởng những bảo đảm này của Ukraine. Vấn đề, theo ông, là Ukraine và các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev từ chối thừa nhận những quan ngại của Nga.

“Đây là vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine. Chúng tôi thừa nhận Ukraine có quyền được bảo đảm an ninh, cũng như Nga có quyền đó. Chỉ có điều không ai muốn thảo luận về vấn đề an ninh của Nga”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cáo buộc các nước phương Tây nhiều lần lừa dối Mátxcơva, đặc biệt liên quan đến những cam kết không mở rộng NATO về phía Đông. Ông cũng quy trách nhiệm cho việc NATO từ chối thỏa hiệp và phớt lờ những phản đối của Mátxcơva trước tham vọng gia nhập liên minh quân sự này của Kiev.

“Chúng tôi đã nói hàng nghìn lần: Đừng làm điều đó, điều này không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, ông Putin nói. Ông cho rằng các thành viên NATO “không hề quan tâm đến ý kiến của chúng tôi, bởi họ tin rằng không còn gì để đàm phán với Nga. Họ đơn giản chỉ muốn gây sức ép”.

Ông Putin thừa nhận, rằng “thảo luận các vấn đề an ninh, trong đó có an ninh châu Âu, mà không có sự tham gia của châu Âu là điều vô nghĩa”. Theo ông, đây là một trong những lý do khiến Mátxcơva đồng ý với đề nghị kiên trì của Washington về việc đưa đại diện Liên minh châu Âu (EU) tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Ông cũng tiết lộ Nga đã mời các quan chức EU tới Mátxcơva để thảo luận và “làm rõ lập trường của họ”.

Chỉ trích lập trường của EU

Tổng thống Putin mô tả lập trường hiện nay của EU thể hiện qua thái độ thù địch cực đoan với Mátxcơva và được biện minh bằng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”. Ông khẳng định Nga không phải bên đầu tiên phá vỡ quan hệ với các quốc gia EU.

“Mỗi ngày, chúng tôi đều nghe các nhà lãnh đạo châu Âu nói về chiến tranh, rằng phải chuẩn bị cho năm 2030. Chúng tôi không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai, vậy tại sao lại phải chuẩn bị cho năm 2030?”, ông Putin nói, đồng thời gọi tình hình hiện nay là “không bình thường”.

Tổng thống Nga bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Mátxcơva đang lên kế hoạch tấn công một quốc gia thành viên NATO, gọi những thông tin này là “vô nghĩa”. Ông nhấn mạnh “tình trạng này phải chấm dứt”.

Theo Tổng thống Nga, Mátxcơva và các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev trước hết cần “thiết lập một hình thức đối thoại nào đó”, trước khi có thể tiến hành các cuộc đàm phán thực chất và đưa ra quyết định.