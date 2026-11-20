Thượng viện Mỹ bác nghị quyết về chấm dứt chiến tranh Iran

TPO - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vừa ngăn chặn nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chiến tranh với Iran, hoặc phải được Quốc hội cho phép nếu tiếp tục chiến dịch quân sự.

Một chiếc máy bay bay ngang qua tòa nhà bị hư hại trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Ngày 19/11, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỷ lệ 51 phiếu chống và 48 phiếu thuận, bác bỏ nghị quyết về quyền hạn chiến tranh đã được Hạ viện thông qua trước đó.

Chỉ có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa là Susan Collins, Lisa Murkowski và Rand Paul bỏ phiếu cùng đảng Dân chủ để ủng hộ nghị quyết.

Ngược lại, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman đứng về phía các nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết.

Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có quyền phê duyệt kế hoạch chiến tranh. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà không có chiến lược kết thúc rõ ràng.

Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện liên quan đến chiến tranh Iran kể từ khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Kết quả cho thấy phần lớn nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện vẫn đứng về phía ông Trump trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2.

Theo cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos tiến hành từ ngày 13 - 16/11, chỉ 31% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Đây cũng là lần thứ 21 Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan đến quyền hạn chiến tranh kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết, họ đưa nghị quyết ra bỏ phiếu nhằm buộc các nghị sĩ Cộng hòa công khai lập trường về việc tiếp tục chiến tranh.

Đảng Dân chủ sẽ nắm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện từ ngày 3/1/2027. Lãnh đạo đảng này cam kết đưa việc chấm dứt chiến tranh Iran trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu khi tiếp quản Quốc hội, mở ra khả năng đối đầu với Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine, người nhiều lần kêu gọi Quốc hội giành lại quyền quyết định việc tuyên chiến, cho rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ phản ánh sự bất bình của cử tri Mỹ đối với cuộc chiến Iran cũng như tình trạng giá thực phẩm, nhiên liệu và nhiều mặt hàng tăng cao do ảnh hưởng của xung đột.

“Mức độ phản đối cuộc chiến đã được thể hiện hết sức rõ ràng qua kết quả bầu cử ngày 3/11”, ông Kaine phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, đồng thời kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ nghị quyết.

Các nghị sĩ Dân chủ cũng phản đối khoản chi lớn dành cho cuộc chiến, trong bối cảnh đảng Cộng hòa cắt giảm những chương trình trong nước như trợ cấp bảo hiểm y tế và bữa trưa miễn phí tại trường học.

Theo số liệu Lầu Năm Góc công bố cuối tháng 10, quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến Iran, cao hơn trên 25% so với ước tính mà Bộ Chiến tranh đưa ra hồi tháng 7.

Nghị quyết vừa bị Thượng viện bác bỏ trước đó đã được Hạ viện thông qua vào giữa tháng 9.

Một nghị quyết tương tự từng được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua hồi đầu năm, nhưng chính quyền Tổng thống Trump không thực hiện, với lý do văn bản không có giá trị ràng buộc pháp lý.