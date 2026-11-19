Hai nữ sĩ quan Việt Nam được vinh danh tại Trung Phi

TPO - Trung tá Đặng Thu Hà là phóng viên đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nữ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đầu tiên được cử đi làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân. Hai nữ sĩ quan vừa được Liên Hợp Quốc tặng Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình.

Tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (MINUSCA) vừa tổ chức Lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp Quốc, ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của các sĩ quan tại phái bộ; trong đó có hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam công tác theo hình thức cá nhân là Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Lễ trao Huân chương Liên Hợp Quốc được tổ chức trang trọng tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với những đóng góp bền bỉ, tinh thần dấn thân và năng lực chuyên môn của các quân nhân trong môi trường hoạt động đa quốc gia đầy khắc nghiệt tại khu vực Trung Phi.

Thông qua các hoạt động của mình, những quân nhân gìn giữ hòa bình đã góp phần bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh và duy trì quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược. Họ đã củng cố niềm tin giữa MINUSCA và người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ổn định tình hình tại quốc gia này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ebrima Ceesay - Phó Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại MINUSCA, ghi nhận công việc của các sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ông nói: “Những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”,

Ngày 31/12/2025, Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng nhận quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thiếu tướng Maychel Asmi - Phó Tư lệnh Lực lượng Phái bộ MINUSCA, trao Huân chương Liên Hợp Quốc cho Trung tá Đặng Thu Hà.

Trước khi lên đường tới MINUSCA, Trung tá Đặng Thu Hà hoàn thành các khóa huấn luyện tiền triển khai và được đào tạo về truyền thông trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phái bộ MINUSCA, Trung tá Đặng Thu Hà đảm nhiệm hai vị trí Sĩ quan Truyền thông (MPIO) và Truyền thông Chiến lược (SCPI). Phát huy bản lĩnh của một nhà báo Quân đội dày dạn kinh nghiệm, chị theo sát hoạt động của lãnh đạo phái bộ và tham gia nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày qua các địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaiki, Kaga-Bandoro và N’Délé.

Từ những chuyến đi ấy, chị đưa tin về công việc của lực lượng mũ nồi xanh, phản bác thông tin sai lệch và giúp công chúng hiểu hơn nhiệm vụ bảo vệ thường dân của phái bộ.

Trước khi được cử đi Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1999) là Trợ lý Ban Quan hệ quốc tế thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ tại MINUSCA, chị tham gia huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và được đào tạo về quan sát viên quân sự, giới và truyền thông.

Thiếu tướng Maychel Asmi - Phó Tư lệnh Lực lượng Phái bộ MINUSCA, trao Huân chương Liên Hợp Quốc cho Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Tại MINUSCA, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm công tác ở Lực lượng Đặc nhiệm chung Bangui (JTFB). Trên cương vị Trưởng phòng Huấn luyện của lực lượng này, chị trực tiếp xây dựng quy trình huấn luyện cho sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm còn được giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB và trực tiếp điều hành các cuộc giao ban tác chiến hằng ngày.

Tư duy tham mưu sắc bén, năng lực điều phối nhịp nhàng và tác phong chính quy của Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã góp phần quan trọng duy trì hiệu quả vận hành của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu thủ đô Bangui. Qua đó góp phần khẳng định bản lĩnh vững vàng của thế hệ sĩ quan trẻ Việt Nam.