Đại tướng Phan Văn Giang gợi mở những đề tài mới về người lính

TPO - Công việc của những người lính nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị là một trong những đề tài Đại tướng Phan Văn Giang gợi ra cho văn nghệ sĩ Quân đội. Đại tướng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để người sáng tác đi thực tế, nhất là ở những lĩnh vực khó và địa bàn trọng yếu.

Theo người lính vào những nhiệm vụ mới

Từ bước trưởng thành của một chiến sĩ đến cách một tập thể vượt qua thử thách khi làm nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng đời sống quân ngũ đang mở ra nhiều chuyện để kể. Ông mong văn nghệ sĩ đi sâu vào tình đồng đội, tình quân dân và cả những vấn đề đặt ra trong đời sống tinh thần của bộ đội.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt, sáng 19/11.

Những đề tài này được Đại tướng Phan Văn Giang nêu ra tại cuộc gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 19/11 tại Hà Nội, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khi nói đến những người làm công tác nghiên cứu, cải tiến và sản xuất vũ khí, trang bị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh sự tận tụy của các tập thể trước những nhiệm vụ khó.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, văn học nghệ thuật đã góp phần làm sâu sắc hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, quá trình xây dựng Quân đội hiện đại đặt ra yêu cầu mới về chuyên môn, kỹ thuật và càng đòi hỏi chú trọng bồi đắp bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của người quân nhân. Đó cũng là những phẩm chất mà văn nghệ sĩ cần khắc họa rõ khi viết về người lính hôm nay.

“Rất cần và phải quan tâm tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đi vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ mới, những lĩnh vực khó, những địa bàn trọng yếu”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Bộ Quốc phòng.

Trong thời kỳ chiến tranh, những lời ca, trang văn ra đời từ thực tế chiến đấu đã đến với bộ đội ngay trên đường hành quân và trong chiến hào. Trong thời bình, những buổi biểu diễn giữa núi rừng, ngoài biển khơi vẫn mang tình cảm của hậu phương đến với người lính. Với các nghệ sĩ trẻ, Đại tướng Phan Văn Giang mong họ tích lũy vốn sống và mạnh dạn tìm tòi từ chính đời sống quân ngũ.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tham mưu giải pháp đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện và trọng dụng nhân tài.

Việc đầu tư cho sáng tác và phổ biến tác phẩm cần có trọng tâm, coi trọng chất lượng; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu của bộ đội ở cơ sở.

Kể chuyện người lính cho người trẻ

Dự cuộc gặp có các nghệ sĩ đang công tác trong quân đội cùng những người đã nghỉ hưu, trong đó có các tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Qua phóng sự “Tự hào chiến sĩ văn hóa”, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội.

﻿ Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nói về sức sống của những tác phẩm viết về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Theo ông, bằng vốn sống và cảm nhận của mình, người nghệ sĩ có thể lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử qua số phận con người.

Nhờ đó, người trẻ có thêm một cách để hiểu những gì cha ông đã trải qua để có được độc lập, tự do. Những câu chuyện ấy có thể chuyển tải cả lòng dũng cảm, nghĩa tình và sự hy sinh.

Mong đưa phim về lịch sử, chiến tranh cách mạng đến gần hơn với khán giả trẻ, Đại tá, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, nhắc đến những người lính đã nằm lại ở tuổi 20 và cả những quân nhân vẫn hy sinh khi làm nhiệm vụ trong thời bình.

“Nghĩ về những con người ấy, chúng tôi càng thấy mình phải làm việc nghiêm túc, sáng tạo và có trách nhiệm hơn”, nữ đạo diễn áo lính chia sẻ.

Các đại biểu tham quan dàn nhạc Quân đội biểu diễn tại khu vực sảnh hội trường Bộ Quốc phòng.

Cũng tại chương trình, Thiếu tá, ca sĩ Đỗ Thị Thanh Hoa (nghệ danh Đỗ Tố Hoa) - giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đại diện các nghệ sĩ trẻ kể về quá trình rèn luyện và trưởng thành của mình.

Thiếu tá Thanh Hoa nói đến nỗ lực đổi mới trong sáng tạo của thế hệ mình khi tiếp nối công việc của những người đi trước. Từ lớp học thanh nhạc, chị muốn truyền cho học viên chuyên môn, bản lĩnh, kỷ luật và khả năng hội nhập. Với người nghệ sĩ trẻ trong Quân đội, điều chị mong họ hiểu khi cất tiếng hát là tiếng hát hướng đến ai và gắn với nhiệm vụ nào.