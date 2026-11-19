Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III

TPO - Tên lửa Minuteman III rời căn cứ Lực lượng Không gian ở California khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đang trên đường tới Thâm Quyến, để tham dự các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một cuộc phóng thử tên lửa Minuteman của Mỹ

Ngày 18/11, Mỹ tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chưa đầy 2 giờ trước khi Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao APEC và cuộc gặp ba bên quan trọng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, một tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn đã được phóng lúc 23h01 ngày 17/11, từ Căn cứ Lực lượng không gian Vandenberg, bang California. Vụ thử nghiệm được đặt mật danh là Glory Trip 257.

Vụ phóng diễn ra lúc 15h01 theo giờ Trung Quốc, ngay trước khi chuyên cơ Air Force One chở ông Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, lúc 16h43.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay, ngày 18/11. (Nguồn: AP)

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11.

Cuộc hội đàm ba bên hiếm hoi này dự kiến sẽ tập trung bàn các vấn đề an ninh toàn cầu, bao gồm những cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Ukraine và Iran, cũng như vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Không quân Mỹ khẳng định thời điểm diễn ra vụ phóng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Vụ thử nghiệm thường kỳ này đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước và không phải là phản ứng trước các sự kiện thế giới”, thông cáo của Không quân Mỹ khẳng định.

Theo Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này được phóng trong tình trạng không mang vũ khí. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là đánh giá hiệu suất của hệ thống tên lửa ICBM, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ quan chính phủ phục vụ công tác duy trì khả năng hoạt động, nghiên cứu kỹ thuật và phân tích vòng đời của tên lửa.

Tướng Stephen Davis, Tư lệnh Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu, cho biết: “Khả năng tiến hành những cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt và sát với điều kiện thực tế như vậy phụ thuộc vào sự tận tụy của các quân nhân Không quân Mỹ. Đây cũng là nền tảng để bảo đảm hệ thống Minuteman luôn an toàn và đáng tin cậy”.

Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, gồm 3 tầng đẩy và được bố trí trong các hầm phóng cố định. Tên lửa có tầm bắn hơn 9.660 km, có khả năng mang tối đa 3 đầu đạn hạt nhân và là thành phần quan trọng trong hệ thống răn đe hạt nhân của Mỹ.

Cho đến nay, Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ đã hoàn thành hơn 300 vụ phóng thử hệ thống tên lửa Minuteman III.

Nga cũng đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) mang tên Bulava vào ngày 28/10. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Generalissimo Suvorov tại biển Okhotsk.

Bulava có tầm bắn ước tính 8.300 km và có khả năng mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân độc lập, mỗi đầu đạn có thể được lập trình tấn công mục tiêu riêng biệt.

Ngày 28/8, Nga phóng thử một tên lửa ICBM cơ động trên mặt đất từ Trung tâm Vũ trụ Plesetsk. Đầu đạn mô phỏng của tên lửa đã bay tới bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka, cách điểm phóng hơn 6.700 km.

Trung Quốc thông báo rằng 1 trong những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), mang đầu đạn giả, hướng ra Thái Bình Dương, vào ngày 6/7.

Bắc Kinh không công bố tên gọi của loại tên lửa được sử dụng, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó có thể là JL-2 hoặc phiên bản tiên tiến hơn JL-3.