Thắp sáng hành trình trở về của người tái hòa nhập cộng đồng

TPO - Hiện nay cả nước có trên 162.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có trên 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng hơn 1.850 mô hình tiêu biểu về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Chiều 19/11, tại Nhà hát Quân đội (TPHCM), Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026, với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết hiện nay cả nước có trên 162.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có trên 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng hơn 1.850 mô hình tiêu biểu về công tác tái hòa nhập cộng đồng và cũng quan tâm bố trí nguồn lực, hỗ trợ kinh phí cho công tác này.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua đã góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội sau khi chấp hành xong án phạt tù, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương...

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tái hòa nhập cộng đồng còn một số tồn tại, hạn chế, như việc hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân tại các cơ sở giam giữ chủ yếu ở mức trình độ lao động thủ công, phổ thông, chưa đáp ứng với yêu cầu về trình độ cao của thị trường lao động hiện nay. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù chủ yếu mới tập trung ở khâu quản lý để nắm người, các biện pháp giáo dục, giúp đỡ còn hạn chế, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần chủ động phối hợp Bộ Công an nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực, lan tỏa rộng rãi các giá trị nhân văn, truyền thống tương thân tương ái.

Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần dang rộng vòng tay giúp đỡ, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thu hút vào làm việc. Đồng thời, phối hợp quản lý, giám sát để người chấp hành xong án phạt tù thật sự hoàn lương, có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống, đóng góp cho gia đình, xã hội.

Cùng với đó, lực lượng Công an cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. “Thành công lớn nhất của các cơ sở giam giữ chính là giúp phạm nhân trở về nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, sống thật tốt và có ích cho xã hội”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đã đồng hành tích cực trong công tác giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phản ánh chính sách khoan hồng và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc. Chấp hành xong án phạt không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu hành trình trở về với gia đình, với cộng đồng, với cuộc sống lương thiện.

Ông Bảy cũng nhìn nhận hành trình trở về ấy gặp không ít chông gai bởi những rào cản về sinh kế, việc làm cũng như những định kiến xã hội. Do vậy, cần phối hợp tốt giữa việc trao cơ hội lẫn sự đồng hành nhằm tạo điểm tựa bền vững cho người từng lầm lỗi.

“Một người được trao cơ hội đúng thời điểm có thể trở thành một công dân có ích; một cuộc đời được hồi sinh chính là đóng góp thiết thực cho sự bình yên của xã hội”, ông Bảy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, TPHCM hiện có 15.098 người đang trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, năm 2026 thành phố tiếp nhận mới 2.656 người. Thành phố đã tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn vốn tín dụng chính sách cho 442 trường hợp với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Đi liền đó là tích cực hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả tại nhiều địa phương.