Hàng triệu người đối mặt nguy cơ biến chứng vì căn bệnh diễn tiến âm thầm

TPO - Đái tháo đường type 2 thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Khi được phát hiện, bệnh có thể đã gây tổn thương tim, thận, mắt và hệ thần kinh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp. Đây là lý do các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động tầm soát, phát hiện bệnh từ sớm.

Khoảng 8 triệu người trưởng thành mắc đái tháo đường

Đái tháo đường đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo các số liệu được công bố, cả nước hiện có khoảng 8 triệu người trưởng thành mắc bệnh, trong đó đái tháo đường type 2 chiếm phần lớn.

Đáng lo ngại, khoảng 55% người đã được chẩn đoán mắc đái tháo đường đang sống chung với các biến chứng. Trong khi đó, chỉ 36% người mắc đái tháo đường type 2 đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết (HbA1c).

Những con số này cho thấy việc kiểm soát bệnh vẫn còn nhiều thách thức. Đái tháo đường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn tạo áp lực đối với gia đình và hệ thống y tế. Vì vậy, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và theo dõi thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng.

Hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới năm 2026 với chủ đề “Hành động sớm với bệnh đái tháo đường”, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổng hội Y học Việt Nam cùng các bệnh viện tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông, tư vấn và tầm soát nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Chương trình tầm soát cho khoảng 1.500 người. Qua đó, những trường hợp có nguy cơ được tư vấn, hướng dẫn thăm khám và kết nối với hệ thống chăm sóc y tế phù hợp.

Người dân tham gia được đo đường huyết, đánh giá nguy cơ mắc đái tháo đường típ 2, kiểm tra và phân tích các chỉ số cơ thể bằng máy Inbody. Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe, dấu hiệu nhận biết, yếu tố nguy cơ, biến chứng của bệnh và cách xây dựng lối sống lành mạnh.

Bác sĩ nhiều bệnh viện tư vấn bệnh đái tháo đường cho người dân.

Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được triển khai tại khu vực khám bệnh và trên các kênh thông tin của bệnh viện, nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về bệnh lý này.

Song song với hoạt động trực tiếp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Novo Nordisk Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến về đái tháo đường trên nền tảng Facebook mang tên Đái Tháo Đường. Tại đây, các chuyên gia Nội tiết giải đáp thắc mắc của người dân về yếu tố nguy cơ, thời điểm tầm soát, cách phòng ngừa biến chứng và quản lý bệnh lâu dài.

Hình thức tư vấn trực tuyến được kỳ vọng giúp nhiều người tiếp cận thông tin y tế chính thống, nhất là những người ở xa trung tâm hoặc chưa có điều kiện đến trực tiếp các cơ sở y tế.

Ở góc độ chuyên môn, PGS.TS.BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết đái tháo đường type 2 thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Không ít người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện các biến chứng ở tim mạch, thận, mắt hoặc hệ thần kinh.

Ông khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, ít vận động, tăng huyết áp hoặc có người thân mắc đái tháo đường nên chủ động kiểm tra đường huyết định kỳ, đồng thời tham vấn bác sĩ để được đánh giá và theo dõi sức khỏe.

Đái tháo đường type 2 có thể diễn tiến âm thầm

Theo Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF), những triệu chứng thường gặp của bệnh gồm khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, với đái tháo đường type 2, bệnh có thể tiến triển từ từ và không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Đây cũng là lý do nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi đi khám hoặc xuất hiện biến chứng.

Bà Sule Erdim Ersoy, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam, cho biết mỗi lần tầm soát và chẩn đoán sớm đều có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với sức khỏe của người bệnh và gia đình.

“Người dân không nên chờ đến khi có triệu chứng mới kiểm tra sức khỏe. Việc chủ động xét nghiệm đường huyết định kỳ, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tham vấn nhân viên y tế là những bước cần thiết để phát hiện bệnh sớm”, bà Sule Erdim Ersoy khuyến cáo.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới năm nay hướng tới thúc đẩy sự chuyển dịch từ tập trung điều trị sang chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý các bệnh mạn tính, trong đó có đái tháo đường và béo phì.