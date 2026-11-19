Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM triển khai công nghệ CT đếm Photon, nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh

Ngày 18/11/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Photon Counting CT - Từ công nghệ đến ứng dụng lâm sàng”, đồng thời đưa hệ thống chụp cắt lớp vi tính đếm photon (Photon Counting CT) vào ứng dụng.

Công nghệ mới mở rộng khả năng khảo sát những cấu trúc giải phẫu nhỏ, tổn thương phức tạp và các trường hợp còn khó đánh giá bằng CT thông thường, qua đó bổ sung thông tin phục vụ chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Photon Counting CT - Từ công nghệ đến ứng dụng lâm sàng” tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Khác với CT sử dụng đầu thu tích hợp năng lượng, Photon Counting CT ghi nhận trực tiếp tín hiệu của từng photon tia X và phân tách theo mức năng lượng. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tạo hình ảnh với độ phân giải không gian cao, khai thác dữ liệu đa mức năng lượng, giảm nhiễu và hỗ trợ tối ưu liều bức xạ.

Theo báo cáo tại hội thảo, những ưu thế này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, lồng ngực, bụng - tiểu khung, cơ xương khớp, ung bướu, tai mũi họng và nhi khoa.

Mở rộng khả năng đánh giá trong những tình huống chẩn đoán khó

Trong tim mạch, Photon Counting CT được ứng dụng để chụp động mạch vành độ phân giải siêu cao, đánh giá hẹp trong stent và khảo sát lòng mạch ở những trường hợp vôi hóa nặng. Ở lĩnh vực thần kinh, công nghệ hỗ trợ đánh giá phình động mạch não, dị dạng động tĩnh mạch, huyết khối động mạch não cấp, thành mạch cảnh - não và các trường hợp đã đặt stent nội sọ hoặc stent đổi dòng.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc tặng hoa thay lời cảm ơn Bà Andrea Maria Sühl đã dự và chia sẻ tại hội thảo.

Đáng chú ý, báo cáo tại hội thảo cho thấy hình ảnh CT mạch máu với độ phân giải siêu cao 0,2 mm cải thiện rõ khả năng hiển thị lòng stent nội sọ và stent đổi dòng so với CT sử dụng đầu thu tích hợp năng lượng.

Ở vùng tai - xương thái dương, độ phân giải khoảng 0,2 mm cho phép hiển thị rõ các cấu trúc rất nhỏ như chuỗi xương con, hai trụ xương bàn đạp, cửa sổ bầu dục, cửa sổ tròn và các ống thần kinh nhỏ. Khả năng này giúp cung cấp thêm thông tin khi khảo sát những bất thường giải phẫu có thể liên quan đến tình trạng suy giảm thính lực.

Trong lồng ngực, lát cắt mỏng và độ phân giải cao hỗ trợ đánh giá chi tiết hơn các nốt phổi, đặc biệt là thành phần đặc nhỏ, bờ tua gai và mối liên quan với mạch máu, phế quản. Hệ thống cũng hỗ trợ đo kích thước, thể tích tổn thương và duy trì chất lượng hình ảnh trong các quy trình chụp liều thấp.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại Hội thảo.

Với vùng bụng - tiểu khung, dữ liệu đa mức năng lượng cho phép định lượng mức độ ngấm thuốc, hỗ trợ phân biệt tổn thương gan khu trú và đánh giá các tổn thương dưới 1 cm, vỏ bao cũng như mạch máu nuôi trong những trường hợp phù hợp.

Từ làm chủ công nghệ đến nâng cao chất lượng điều trị

Tại hội thảo, TS BS. Nguyễn Ngọc Tráng - Phó Viện trưởng Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về nguyên lý, tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng Photon Counting CT trong thực hành. Từ các tình huống lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, BS CKI. Phan Công Chiến - Khoa Chẩn đoán hình ảnh tập trung phân tích khi nào nên cân nhắc chỉ định và những thông tin từ công nghệ mới có thể tác động như thế nào đến chẩn đoán cũng như quyết định lâm sàng.

Phát biểu tại hội thảo, PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nhấn mạnh hiệu quả của việc đầu tư công nghệ cần được thể hiện qua khả năng làm chủ kỹ thuật, lựa chọn đúng chỉ định và khai thác phù hợp với nhu cầu của các chuyên khoa.

Quá trình triển khai đồng thời cần gắn với nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuẩn hóa quy trình và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, qua đó nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

TS BS. Nguyễn Ngọc Tráng - Phó Viện trưởng Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về ứng dụng lâm sàng của Photon Counting CT

Với vai trò bệnh viện đại học, việc ứng dụng Photon Counting CT không chỉ mở rộng năng lực chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu mà còn tạo thêm nền tảng cho nghiên cứu, đào tạo và phát triển các kỹ thuật mới.

Giá trị cuối cùng của công nghệ không nằm ở những thông số kỹ thuật riêng lẻ, mà ở khả năng giúp bác sĩ quan sát rõ hơn những cấu trúc và tổn thương khó đánh giá, từ đó có thêm cơ sở cho quyết định chẩn đoán và điều trị phù hợp với từng người bệnh.