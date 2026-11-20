Đấu giá đất ở: Chính thức 'chốt' mức tiền đặt trước lên tới 50%

TPO - Luật được Quốc hội thông qua quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Số người bỏ cọc đã giảm đáng kể

Sáng 20/10, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội thông qua dự án luật, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20%–50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Tiếp thu ý kiến, ông Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, dự thảo luật đã bổ sung khoản 10 Điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Như Ý

Chính phủ thông tin, qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố (thường xuyên có hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở) cho thấy các quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy tác dụng; số người trúng đấu giá bỏ cọc đã giảm đáng kể.

Riêng tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026; trong khi số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 thửa đất, lô đất. Tương tự, tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả giảm từ 35 xuống 11.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Theo tinh thần này, điều 35 quy định tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, trừ một số trường hợp.

Cụ thể, với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Hai trường hợp sẽ bị cấm đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá (Điều 58), theo Bộ trưởng, có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bỏ cọc và mở rộng phạm vi đối với tài sản công, tài sản khác.

Tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Tư pháp cho hay, bên cạnh trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, khoản 3 Điều 58 của dự thảo luật đã bổ sung hai trường hợp bị cấm tham gia đấu giá nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá thành để trục lợi.

Theo đó, người từ chối kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó từ 6 tháng đến 5 năm trong hai trường hợp.

Cụ thể bao gồm: Người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định; người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bị hủy.

“Đây là biện pháp được nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn và kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ”, ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.