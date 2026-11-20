Thái Nguyên xử lý được 72 dự án tồn đọng, 10 dự án tiếp tục tháo gỡ

TPO - Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý được 72 dự án tồn đọng, không còn khó khăn, vướng mắc. Hiện còn 10 dự án đang được tỉnh tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Chiều 19/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Thái Nguyên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Tỉnh Thái Nguyên xác định xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, khắc phục tình trạng lãng phí, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập, kiện toàn Tổ công tác 586. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thành lập 4 tổ công tác chuyên ngành để rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu phương án xử lý từng dự án. Quá trình thực hiện được chỉ đạo theo phương châm “rõ dự án, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”.

Đến nay, toàn tỉnh có 72 dự án đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 10 dự án đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ kết quả xử lý các dự án. Đồng thời, đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận, ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Dự án Khu đô thị Kosy City Beat Gia Sàng đang gặp vướng mắc cần sớm được tháo gỡ

Ông Hà Quốc Trị đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Việc tháo gỡ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh vi phạm mới và ngăn ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đối với nhà đầu tư còn đủ năng lực, điều kiện thực hiện, cần nghiên cứu giải pháp hỗ trợ để dự án tiếp tục triển khai; trường hợp không còn khả năng thực hiện, xem xét thu hồi dự án theo quy định. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ các dự án trong năm 2026.