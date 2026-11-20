Đặc phái viên Mỹ nói Nga ‘hài lòng’ với đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự NATO

TPO - Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner vừa cho biết, ông tin rằng Nga “hài lòng” với ý tưởng trao cho Ukraine những đảm bảo an ninh tương tự như của NATO sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Hai Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa Ukraine vì những thiệt hại nghiêm trọng mà nước này gây ra trong 3 cuộc tấn công vào cây cầu Kerch trong tuần này. Cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea mà Mátxcơva đang kiểm soát.

“Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công này, và tôi muốn mọi người hiểu rõ điều đó”, ông Putin nói với các phóng viên tại Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi ông tham dự Hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11.

Ông Kushner và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Đức để trấn an gần 40 nhà lãnh đạo châu Âu về các cuộc thảo luận của ông Trump với ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ukraine từ lâu vẫn mong muốn gia nhập NATO, đặc biệt là để được hưởng cơ chế phòng thủ tập thể theo Điều 5 của liên minh này. Theo đó, một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ thành viên.

Hiện vẫn chưa rõ những đảm bảo an ninh tiềm năng dành cho Ukraine sẽ được triển khai dưới hình thức nào, cũng như liệu Nga và Ukraine cuối cùng có chấp nhận các đảm bảo này hay không.

Cuộc họp tại Berlin được tổ chức nhằm thảo luận về việc bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh, với sự tham gia của các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev.

Tổng thống Volodymir Zelensky muốn bảo đảm xung đột sẽ không tái bùng phát trong tương lai, trong khi Mátxcơva muốn ngăn liên minh quân sự NATO mở rộng hiện diện đến gần biên giới Nga.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã khiến phía Nga cảm thấy thoải mái với ý tưởng rằng bất kỳ đảm bảo an ninh nào dành cho Ukraine cũng sẽ dựa trên Điều 5. Và tôi nghĩ điều đó ít nhất cũng phù hợp với những gì phía Nga đang tuyên bố, đó là ý định của họ sau khi cuộc chiến này kết thúc sẽ không để xảy ra một cuộc chiến khác trong tương lai”, ông Kushner nói.

Ông Kushner nói rằng ông Trump “cởi mở” với khả năng mang đến cho Ukraine cơ chế đảm bảo an ninh tương tự Điều 5, mặc dù “rõ ràng, việc đó phải phục vụ lợi ích của Mỹ. Đồng thời, chúng ta cũng phải bảo đảm rằng nó là một phần của gói thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn”.

Ông nhấn mạnh rằng ông Trump muốn đạt được thỏa thuận khi châu Âu “đứng bên cạnh mình”, chứ không có ý định áp đặt thỏa thuận đơn phương.

“Bất kỳ thỏa thuận nào chúng tôi thực hiện cũng sẽ được tiến hành sau khi tham vấn chặt chẽ với Ukraine và châu Âu. Đó cũng là điều ông ấy yêu cầu chúng tôi đến đây hôm nay để trấn an mọi người”, ông Kushner cho biết.

Vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi tuần trước không đạt được đột phá nào.

Theo ông Kushner, Tổng thống Trump tham gia cuộc họp tại Berlin qua điện thoại, sau cuộc gặp với ông Putin tại Thâm Quyến.

Cuộc họp ngày 19/11 tại Berlin diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào cầu Kerch.

Ba cuộc tập kích liên tục của Ukraine vào cây cầu này có vẻ nhằm gây khó xử cho Tổng thống Putin, trong lúc ông gặp ông Tập và ông Trump tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, ông Putin khẳng định cây cầu là một công trình dân sự, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh cấm vận chuyển trang thiết bị quân sự và đạn dược qua cây cầu này.

Ông Putin cũng cho biết phần đường bộ của cây cầu đã bị “hư hại nghiêm trọng”, nhưng cam kết sẽ xây dựng lại.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga sẽ phải chuyển hướng vận chuyển nhiên liệu và đạn dược bằng đường bộ, nơi “máy bay không người lái của chúng tôi đang chờ sẵn”.