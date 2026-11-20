report Tầm soát đột quỵ chi phí bao nhiêu?

Host Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024:

Đặt câu hỏi qua Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, anh Phước hỏi: Tôi 38 tuổi xin chi phí tầm soát đột quỵ khoảng bao nhiêu ạ?

TS.BS Trần Chí Cường - Phó chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam:

Trước khi trả lời vấn đề về chi phí, tôi muốn bổ sung thêm nội dung: Người trẻ chúng ta có nên thực hiện những gói tầm soát tốn tiền hay không? Đây là vấn đề rất khó trả lời, ngay cả cá nhân tôi cũng không biết nên nói như thế nào cho phù hợp. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc tầm soát là cần thiết trong một số trường hợp.

Ví dụ, nếu chúng ta có những triệu chứng hoặc thuộc nhóm nguy cơ như thừa cân, béo phì, tăng huyết áp khi còn trẻ, thường xuyên có những cơn đau đầu, chóng mặt không rõ nguyên nhân, hoặc có những cơn méo mặt, yếu liệt tay chân, nói khó, nói đớ... thì đó có thể là những cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây là những dấu hiệu cần được quan tâm.

Đặc biệt, ở người trẻ, thậm chí trẻ em từ 5-10 tuổi, nếu có những cơn động kinh thì cần phải được tầm soát nguyên nhân. Trước đây, nhiều bệnh nhân động kinh thường được xếp vào nhóm bệnh lý tâm thần kinh và điều trị bằng thuốc chống động kinh. Tuy nhiên, người ta ghi nhận trong số bệnh nhân động kinh có khoảng 5% trường hợp liên quan đến dị dạng mạch máu não.

Do đó, khi bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta cần khám và tầm soát ngay lúc đó, chứ không phải căn cứ vào tuổi. Nếu một cháu bé bị động kinh mà chúng ta chỉ đơn thuần cho uống thuốc chống động kinh rồi để mặc bệnh diễn tiến thì giống như quan niệm của y khoa cách đây vài chục năm. Trong khi đó, nếu dị dạng mạch máu phát triển lớn hơn, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng xuất huyết não. Hiện nay, trong rất nhiều trường hợp, dị dạng mạch máu não có thể được điều trị khỏi hoàn toàn.

Vì vậy, nếu trong gia đình có trẻ bị động kinh, có những cơn mất ý thức thoáng qua, hoặc đôi khi đang cầm đồ chơi mà bị rớt một bên, yếu liệt một bên mà cha mẹ phát hiện được thì cần đưa trẻ đi tầm soát sớm.

Hiện nay, với máy cộng hưởng từ 3 Tesla, nhiều bệnh viện đã có trang thiết bị này. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ hiện có 5 máy. Trẻ em có thể chụp cộng hưởng từ 3 Tesla để chẩn đoán dị tật, dị dạng hệ thống mạch máu não mà không gây tai biến hay biến chứng, bởi phương pháp này sử dụng từ trường, không sử dụng tia X và cũng không cần tiêm thuốc. Chỉ khoảng 15 phút là chúng ta có thể chẩn đoán chính xác trẻ có dị tật, dị dạng mạch máu não hay không.

TS.BS Trần Chí Cường - Phó chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam - chia sẻ tại tọa đàm.

Máy này an toàn đối với cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân có nhiều kim loại trong người hoặc đặt máy tạo nhịp thì chúng ta cần thận trọng khi chụp cộng hưởng từ.

Vấn đề thứ hai là đối với người trẻ hút thuốc lá nhiều, chẳng hạn hút một gói mỗi ngày trong khoảng 20 năm, thì khi bước vào tuổi 39-40 có thể bắt đầu xuất hiện những vấn đề sức khỏe. Đây là nhóm đối tượng cần đi tầm soát sớm.

Đặc biệt, nếu xuất hiện những cơn khó thở khi gắng sức, chẳng hạn bạn bè cùng trang lứa chạy được 2 km nhưng mình mới vận động một chút đã ngộp thở, hoặc trước đây có thể đi lên xuống nhà ba tầng hai lần bình thường nhưng hiện nay mới lên tầng một đã phải đứng lại thở, thì cần đi tầm soát sớm, bất kể tuổi tác.

Tầm soát không nhất thiết phải thực hiện bằng chụp CT. Nhiều khi chúng ta chỉ cần đo điện tim, siêu âm tim, hoặc sử dụng những loại đồng hồ thông minh để theo dõi nhịp tim, huyết áp. Nếu có những bất thường như nhịp tim tăng giảm bất thường, huyết áp tăng bất thường hoặc xuất hiện những cơn đau ngực thì cũng cần được tầm soát sớm.

Còn về chi phí, chúng ta tốn bao nhiêu tiền tùy thuộc vào những xét nghiệm được thực hiện, chứ không phải cứ có một gói tầm soát là phải tốn 10 triệu hay 20 triệu đồng. Điều quan trọng là chúng ta làm những gì trong gói đó.

Tôi lấy ví dụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh viện có hai gói tầm soát đầy đủ. Đối với tầm soát đột quỵ ở người trẻ, chi phí trung bình khoảng trên dưới 10 triệu đồng, bao gồm chụp MRI, xét nghiệm máu và lưu trữ hồ sơ để theo dõi, đối chiếu. Chúng tôi đã lưu trữ hồ sơ của rất nhiều bệnh nhân từ năm 2019 đến nay, khoảng 6 năm, để sau những khoảng thời gian theo dõi có thể đối chiếu và ghi nhận những biến đổi trong cơ thể người bệnh.

Đối với nhóm tầm soát tim mạch, chi phí cũng khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Tôi nghĩ đây không phải là khoản tiền quá lớn để chúng ta thực hiện một gói tầm soát bao gồm chụp mạch vành, siêu âm tim, đo điện tim và được bác sĩ khám, đánh giá toàn bộ các yếu tố nguy cơ.

Ngoài ra, nếu chúng ta thực hiện thêm các dịch vụ khác như tầm soát ung thư, tầm soát u toàn thân thì chi phí sẽ cao hơn. Còn đối với những dịch vụ đơn giản, nếu bệnh nhân nghèo không có điều kiện, thậm chí tôi cũng có thể thực hiện miễn phí, từ thiện cho bệnh nhân, chứ không quan tâm đến chuyện chi phí khi bệnh nhân thực sự cần.

Riêng về chụp MRI não và mạch máu não, tôi nhấn mạnh rằng nếu chúng ta muốn quan sát mạch máu não, tìm kiếm dị tật, dị dạng thì mức từ trường tốt nhất là 3 Tesla. Tôi khẳng định rằng với máy cộng hưởng từ 3 Tesla trở lên, chúng ta có thể không cần tiêm thuốc tương phản mà vẫn trả lời được cho bệnh nhân có túi phình mạch máu não hay có dị dạng mạch máu hay không.

Do đó, nhân đây tôi cũng muốn mở rộng vấn đề. Những ai muốn thực hiện gói tầm soát đột quỵ thì cần đầu tư cho đầy đủ và phải lưu trữ hình ảnh để theo dõi bệnh nhân theo thời gian. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, chúng tôi cam kết cố gắng lưu trữ hồ sơ cho bệnh nhân đến năm 99 tuổi, sau đó tiến hành lưu kho và nén dữ liệu để phục vụ việc hồi cứu, nghiên cứu sau này.

Tôi nghĩ việc tầm soát cần tùy thuộc vào triệu chứng và nguy cơ của từng người, chứ không có một công thức chung nào. Nhiều khi người trẻ có triệu chứng thì phải tầm soát sớm. Còn đối với tầm soát đại trà, nam giới từ trên 50 tuổi và nữ giới từ trên 60 tuổi nên quan tâm, ít nhất một lần trong đời, để đánh giá tổng thể và xác định những nguy cơ tiềm ẩn mà chúng ta không nhìn thấy trong não.