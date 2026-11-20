AIA Việt Nam tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân ung thư, khám sàng lọc miễn phí

Ngày 18 tháng 11 năm 2026, AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai chương trình “Hành trình Niềm Tin – AIA Hope Journey” tại Hà Nội, trao 150 triệu đồng hỗ trợ 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc ung thư miễn phí cho 250 người dân.

Sẽ khám sàng lọc miễn phí, hỗ trợ cả nghìn bệnh nhân ung thư

Theo đó, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, AIA Việt Nam đã trao 30 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cho 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Với nhiều gia đình, quá trình điều trị kéo dài không chỉ đặt ra những thách thức về sức khỏe mà còn tạo thêm áp lực về tài chính.

Những khoản hỗ trợ thiết thực góp phần san sẻ một phần chi phí, đồng thời động viên người bệnh và gia đình vững tâm tiếp tục điều trị.

Tiếp nối hoạt động này, ngày 20/11, chương trình sẽ tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí ung thư gan, ung thư tuyến giáp cho 250 người dân tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Hoạt động do đội ngũ bác sĩ và cán bộ y tế của bệnh viện trực tiếp thực hiện, bao gồm khám lâm sàng và các kiểm tra phù hợp theo chỉ định chuyên môn.

Người tham gia được tư vấn về tình trạng sức khỏe, các yếu tố nguy cơ và hướng dẫn theo dõi hoặc thực hiện những kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Trong chăm sóc sức khỏe, việc chủ động thăm khám và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, những băn khoăn về chi phí, thời gian hoặc tâm lý chủ quan đôi khi khiến người dân trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe.

Thông qua hoạt động sàng lọc miễn phí, chương trình mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, có thêm thông tin cần thiết và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Hoạt động tại Hà Nội là một phần trong chương trình hợp tác năm 2026 giữa AIA Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, tập trung vào ba nội dung chính: nâng cao nhận thức về ung thư, mở rộng cơ hội khám sàng lọc cho cộng đồng và hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Trước khi thực hiện tại Hà Nội, chương trình đã được triển khai tại Nghệ An và Quảng Trị, phối hợp cùng các bệnh viện địa phương tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư gan và ung thư tuyến giáp cho tổng cộng 500 người dân, đồng thời trao 60 suất hỗ trợ viện phí với tổng kinh phí 300 triệu đồng cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch hợp tác giữa AIA Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, chương trình tiếp tục được triển khai tại Đà Nẵng trong tháng 12 tới, hướng đến mục tiêu khoảng 1.000 người được khám sàng lọc miễn phí tại bốn bệnh viện ở Nghệ An, Quảng Trị, Hà Nội và Đà Nẵng.

Việc phối hợp với các cơ sở y tế tại từng địa phương giúp chương trình gắn hoạt động hỗ trợ cộng đồng với nguồn lực chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Hỗ trợ người bệnh hơn 1 tỷ đồng

Bên cạnh chuỗi hoạt động này, tại TP.HCM, AIA Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người bệnh với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình đã tổ chức khám, sàng lọc ung thư vú, tuyến giáp và cổ tử cung cho gần 600 người dân; hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhân và bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, chiến dịch “Double the Hope – Niềm tin nhân đôi” còn ghi nhận sự chung tay của Công đoàn AIA Việt Nam và đội ngũ nhân viên, huy động 376 triệu đồng để hỗ trợ thêm 30 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Từ hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng đến những khoản hỗ trợ dành cho người bệnh, “Hành trình Niềm Tin – AIA Hope Journey” thể hiện nỗ lực kết nối nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cơ sở y tế để mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Thông qua sự hợp tác lâu dài với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và các đối tác y tế, AIA Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, mở rộng cơ hội tiếp cận hoạt động sàng lọc và đồng hành cùng những bệnh nhân đang đối diện với khó khăn trong quá trình điều trị. Đây cũng là một phần trong cam kết của AIA Việt Nam nhằm giúp người dân Việt Nam Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.