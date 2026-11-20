Sáng nay, trực tiếp tọa đàm 'Đột quỵ đang tấn công người trẻ'

TPO - Từ 9h sáng 20/11, các bác sĩ giải đáp những thắc mắc về đột quỵ ở người trẻ, từ nhận biết dấu hiệu, xử trí cấp cứu đến điều trị và phòng ngừa tái phát. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh dẫn dắt chương trình.

Ngày 20/11, Báo Tiền Phong phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức tọa đàm Đột quỵ đang tấn công người trẻ. Chương trình diễn ra từ 9-11h, được phát trực tuyến trên Facebook Báo Tiền Phong và báo điện tử Tiền Phong tại tienphong.vn.

Đang làm việc, học tập, theo đuổi những dự định tương lai, người trẻ có thể bất ngờ đối mặt với đột quỵ. Tâm lý cho rằng đây là bệnh của người lớn tuổi có thể khiến nhiều người chủ quan trước các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo.

Các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tham gia tọa đàm.

Tại chương trình, các bác sĩ phân tích nguy cơ đột quỵ ở người trẻ, hướng dẫn nhận diện dấu hiệu và cách xử trí ban đầu. Những băn khoăn như khi nào cần kiểm tra sức khỏe, phải làm gì khi phát hiện người nghi bị đột quỵ, điều trị và phục hồi ra sao cũng sẽ được trao đổi, giải đáp.

Tham gia tọa đàm có TS.BS Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam, BS.CKI Nguyễn Đức Chỉnh - Trưởng khoa Nội Tổng hợp và BS.CKII Huỳnh Quốc Sĩ - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Chương trình còn có sự tham gia của bệnh nhân Phạm Thị Hơn, người từng nguy kịch do đột quỵ và được các bác sĩ cứu sống. Những chia sẻ của bà sẽ mang đến góc nhìn từ người trong cuộc về trải nghiệm đối mặt với căn bệnh này.

Trong vai trò host, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh dẫn dắt cuộc trao đổi, kết nối những thắc mắc của bạn đọc với chuyên gia.

Bên cạnh cấp cứu và điều trị, tọa đàm dành thời gian trao đổi về kiểm soát yếu tố nguy cơ, sử dụng thuốc, phục hồi chức năng và phòng ngừa tái phát, giúp bạn đọc chủ động bảo vệ sức khỏe.

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp chương trình và gửi câu hỏi cho các bác sĩ qua email tienphongdaidiensg@gmail.com.