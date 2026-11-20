Nâng ngưỡng doanh thu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa lên 400 tỷ đồng

TPO - Theo tính toán, với việc nâng ngưỡng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 1 điểm phần trăm so với tiêu chí hiện hành (97,4%).

Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, Chính phủ thống nhất yêu cầu giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ; quy định thủ tục hành chính đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, khoản 3 Điều 5 dự thảo luật đã quy định việc đẩy mạnh chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 2, sáng 20/11. Ảnh: Như Ý.



Điều 16 dự thảo luật cũng quy định việc xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và giao trách nhiệm đẩy mạnh việc chia sẻ, liên thông dữ liệu liên quan trong hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo nêu rõ, các quy định này nhằm tăng trách nhiệm chủ động khai thác, đối chiếu thông tin của cơ quan hỗ trợ, giảm yêu cầu doanh nghiệp kê khai, chứng minh nhiều lần.

Theo báo cáo, về đánh giá tác động nhu cầu ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 – 2030, dự thảo luật quy định các nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm nhiều nguồn (vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; hỗ trợ thông qua miễn, giảm các khoản phải nộp ngân sách; tín dụng có hỗ trợ của nhà nước và nguồn lực hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước).

Việc đánh giá tác động của ngân sách nhà nước được tính toán kỹ lưỡng với nội hàm chính sách hỗ trợ cụ thể sẽ được cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát lại và đánh giá lại tác động sơ bộ đối với các chính sách mới được đề xuất tại dự thảo luật có thể lượng hóa được ngay. Theo đó, đối với 3 chính sách có đủ cơ sở lượng hóa tại luật, cho thấy, tổng tác động ngân sách trong giai đoạn 2027 – 2030 ước khoảng hơn 6.789 tỷ đồng, trung bình khoảng 1.700 tỷ đồng/năm.

Trong đó, giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 702,1 tỷ đồng/năm và tăng chi ngân sách nhà nước khoảng hơn 6.087 tỷ đồng/năm.

“Tác động của các chính sách dự kiến nêu trên được đánh giá phù hợp với khả năng cân đối trong trung hạn. Việc thực hiện các chính sách sẽ làm giảm thu, tăng chi ngân sách trong ngắn hạn, song góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn khi các doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển bền vững”, báo cáo nêu.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo báo cáo của Chính phủ, đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với thực tiễn áp dụng. Theo đó, dự thảo luật dự kiến điều chỉnh ngưỡng lao động lên 300 người, doanh thu lên 400 tỷ đồng và tổng nguồn vốn lên 150 tỷ đồng nhằm cập nhật thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, biến động mặt bằng giá (chu kỳ 10 năm), chi phí và quy mô sản xuất, kinh doanh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo tính toán, với việc nâng ngưỡng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 1 điểm phần trăm so với tiêu chí hiện hành (97,4%).