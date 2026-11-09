Giải ngân hơn 54.000 tỷ đồng ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa

TPO - Đến tháng 9, chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các động lực tăng trưởng kinh tế đã giải ngân hơn 54.000 tỷ đồng cho 30.000 lượt khách hàng, với mức lãi suất phổ biến giảm từ 1-2% so với lãi suất cho vay thông thường.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau hơn một tháng triển khai, chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa và các động lực tăng trưởng kinh tế có quy mô 416.000 tỷ đồng, với 20 ngân hàng tham gia.

Chương trình được triển khai thống nhất từ tháng 8. Khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng như: nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; xuất khẩu...

Chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giải ngân đến tháng 9/2026 đạt hơn 54.000 tỷ đồng (ảnh: N.M).

Đến tháng 9/2026, số tiền đã giải ngân đạt hơn 54.000 tỷ đồng, phục vụ 30 nghìn lượt khách hàng. Mức lãi suất cho vay trong chương trình phổ biến giảm từ 1-2% so với lãi suất cho vay thông thường.

Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trước đó, ngày 11/8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong tháng 8, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay...

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, xem xét miễn, giảm phí dịch vụ và công khai lãi suất của các chương trình, gói tín dụng trên trang thông tin điện tử.

Các ngân hàng thương mại nhà nước được yêu cầu phát huy vai trò tiên phong; các ngân hàng khác được khuyến khích chủ động bố trí nguồn lực tham gia chương trình.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Đồng thời, khuyến khích cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.