TPO - Vụ hỏa hoạn tại nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) khiến khoảng 20.000m² kho nguyên liệu bị thiêu rụi. Lực lượng chữa cháy huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 30 phương tiện xuyên đêm dập lửa, với sự phối hợp của quân đội để ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trung Cảnh Tuyên trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy.
TPO - Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) nghiêm cấm anh, chị, em ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì nhận nhau làm con nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.
TPO - Bà Cristina Romila, Đại sứ Romania tại Việt Nam khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại, kết nối giữa doanh nghiệp Romania và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhằm chuyển những mối quan tâm chung thành kết quả cụ thể.
TPO - Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý được 72 dự án tồn đọng, không còn khó khăn, vướng mắc. Hiện còn 10 dự án đang được tỉnh tiếp tục được tập trung tháo gỡ.
TPO - Luật được Quốc hội thông qua quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.
TPO - Sau một ngày mất tích do bị sóng cuốn khi tắm biển, thi thể bé gái 11 tuổi ở tỉnh Gia Lai được người dân tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.
TPO - Hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam (TP Cần Thơ), bao trùm khu vực kho nguyên liệu rộng khoảng 20.000 m2, nơi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lực lượng tại chỗ được huy động tham gia chữa cháy.
TPO - Hôm nay (20/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét nhất từ đầu mùa, đồng thời có lúc có mưa. Miền Trung bước vào hai ngày mưa lớn nhất đợt không khí lạnh lần này.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, phát triển kinh tế phải tạo ra giá trị thực chất, không đánh đổi môi trường; một việc phải có một đầu mối, một cá nhân chịu trách nhiệm, thước đo cuối cùng là giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn và sự hài lòng của người dân.
TPO - Tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối.
TPO - Tối 19/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 19 - 21/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
TPO - Chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
TPO - Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại nhà kho công ty sản xuất đồ nhựa ở Tây Ninh, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Cảnh sát PCCC khẩn trương đến hiện trường dập lửa.
TPO - Ngày 19/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức vào tháng 12 tại Mỹ.
TPO - Nhấn mạnh yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.
TPO - Tại hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô, thanh niên đã nêu những vấn đề sát sườn như: Tháo gỡ rào cản nhà ở và chi phí sinh hoạt cho người trẻ; chính sách hỗ trợ ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đặc biệt, đề xuất mở rộng thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý...